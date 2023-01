Presidente Petro se despacha contra las EPS y las acusa de haber quebrado la red hospitalaria, se agudiza la pelea

El presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió nuevamente contra las EPS, en medio del fuerte debate que se desató en el país por la reforma a la salud que radicará el mandatario colombiano en las próximas semanas ante el Congreso, la cual tiene ‘agarrados’ a varios integrantes de su propio gabinete.

Por medio de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado se despachó en contra de las EPS hablando sobre una especie de negocio, en el cual los dueños de las Empresas Prestadoras de Salud giraban recursos a sus propias farmacéuticas “extrañas”.

“La plata de la salud ya la maneja desde hace décadas una agencia del gobierno, se llama hoy: ADRESS. Solo que no se gira sino por voluntad de los dueños privados de EPS que muchas veces giraron a sus propias clínicas y farmacéuticas extrañas. Por eso quebraron la red hospitalaria”, trinó Petro.

La plata de la salud ya la maneja desde hace décadas una agencia del gobierno, se llama hoy: ADRESS. Solo que no se gira sino por voluntad de los dueños privados de EPS que muchas veces giraron a sus propias clínicas y farmaceuticas extrañas



Por eso quebraron la red hospitalaria https://t.co/T0IkDnAJDW — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 26, 2023

Y en otro mensaje publicó: “Los billones de pesos que no se giraron a hospitales y clínicas públicas y privadas se tradujeron en bajísimos ingresos al personal de la salud, al recorte y demora sustancial en la prestación de servicios y a millones de muertes de gente que pudo salvarse”.

El presidente Gustavo Petro pidió que las reformas que se radicaran en el Congreso se defiendan en las calles. - Foto: Semana

Esta semana, el mandatario colombiano, también por la misma vía de Twitter, hizo un llamado al gremio de enfermeras en el país, para que salgan a las calles y defiendan la reforma a la salud, en la cual, según Petro se debe mejorar las condiciones de los funcionarios del área de la salud.

Ministra Corcho enfrentada a las EPS

El debate sobre la reforma a la salud está en boga debido a que se aproxima la fecha en la cual el proyecto de ley, diseñado por el Gobierno nacional, se radicará en el Congreso de la República.

Ministra de Salud, Carolina Corcho Mejía - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

La propuesta ya se ha compartido con los miembros del Pacto Histórico en el Legislativo y llegará a la mesa del Consejo de ministros el próximo sábado. De lograr el visto bueno del presidente Gustavo Petro después de esa reunión, se espera que la iniciativa aterrice en el Congreso a comienzos de febrero próximo.

Aunque el texto por lo pronto no ha sido revelado, la ministra Corcho ha hecho múltiples intervenciones en las cuales ha adelantado detalles del sistema.

Recientemente, durante una visita conjunta con la Comisión Séptima del Senado en Pasto, Nariño, la ministra también se refirió a la situación actual del modelo de salud.

“Ya son 3 décadas de un diseño institucional, que ya podemos evaluar. Los resultados son elocuentes. Por supuesto que vamos a construir sobre lo construido. Ninguna reforma se puede hacer acabando todo e iniciando de cero. El sistema ha acumulado capacidades en las clínicas privadas, en los hospitales públicos, en los trabajadores y trabajadoras y en la financiación pública a cargo del Estado”, dijo la ministra Corcho.

Pero luego arremetió contra las EPS y señaló que el panorama actual para esas empresas es crítico debido a las deudas que mantienen con los prestadores de los servicios de salud.

“Hoy uno de los actores del sistema, que es el que maneja los recursos públicos de la salud, detenta una crisis de hace muchos años que no ha podido ser corregida con reformas anteriores. Volver a repetir lo mismo nos dará los mismos resultados, por eso tenemos que plantear diseños institucionales diferentes”, aseguró la ministra Corcho.

Fuerte advertencia a las EPS

La alta funcionaria recordó que del total las EPS que están operando en el sistema de salud colombiano en la actual, hasta el año pasado solo 7 estaban cumpliendo con los indicadores financieros mínimos que establece la Superintendencia Nacional de Salud. Y advirtió que el resto de EPS deberían entrar a procesos de liquidación.

Estas son las deudas que tienen las EPS con las clínicas y los hospitales, según la Superintendencia de Salud. - Foto: Superintendencia de Salud

“¿Por qué no se han liquidado? Porque si las liquidas, arrasan con la prestación de servicios en Colombia. Y, además, porque si se liquidan, dejan a 10 millones de colombianos al garete y al momento de trasladarlos a las 7 EPS que sí cumplen, se desploman”, indicó la ministra.

La red de hospitales públicos han pedido más apoyo económico al presidente Petro. - Foto: Defensoría del Pueblo

En esa medida, indicó que en las EPS trabaja “gente honorable” y les pidió aceptar la transformación que está proponiendo para el modelo de atención en salud. La ministra hizo énfasis en que 130 EPS han sido liquidadas desde que se expidió la Ley 100 de 1993, que estableció las bases del sistema de salud actual.

Roy Barreras prende las alarmas

El senador Roy Barreras, presidente del Congreso de la República, participó en el Foro Colombia 2023 para hablar sobre las reformas que se avecinan para este año. Entre ellas, comentó sobre la reforma a la salud, liderada por la ministra Carolina Corcho.

Roy Barreras y sus fuertes reparos a la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho. - Foto: SEMANA

En primer lugar, Barreras aseguró que debe haber reforma a la salud, laboral, pensional y transición energética, pero que se debe tener en cuenta uno de los principios que reitera el presidente Gustavo Petro desde su posesión.

“La palabra clave que el presidente Petro ha mencionado desde el día de su posesión es transición. Les pido a las ministras, sobre todo a las ministras, que le hagan caso al presidente Petro y que construyan modelos de transición”, indicó.

Barreras dijo que no conoce el texto de la reforma a la salud, dado que aún no ha sido socializado por parte de la ministra Carolina Corcho. Sin embargo, habló sobre los puntos que se han hecho públicos.

“El sistema de salud debe mejorar. Creo, por ejemplo, que debe desaparecer la integración vertical. Se lo he dicho a los dirigentes de las EPS. Lo que no quiere decir destruir treinta años de conocimientos en el sistema. De calidad, de auditoría, de información”, manifestó Barreras.

Además, aseguró que las reformas no deben generar “rupturas abruptas” dentro de los sistemas, poniendo el ejemplo de un documento sobre la reforma al sector salud.

Estas son las deudas que tienen las EPS con las clínicas y los hospitales, según la Superintendencia de Salud. - Foto: Superintendencia de Salud

“Leí un documento que dice, según el ministerio, literalmente, ‘vamos a acabar con el sistema para crear uno nuevo’. Bueno, muy bueno. A lo mejor el nuevo es mejor, no sé, porque no conozco el texto, pero usted no puede acabar un sistema mientras construye otro”, agregó el parlamentario.

De acuerdo con Barreras, es un sistema con “fallas y errores”, pero que logró que las familias no tuvieran inconvenientes económicos a la hora de costear procedimientos médicos durante la pandemia.

“Logró, como ha dicho Alejandro Gaviria, el ministro que más ha gobernado la salud en Colombia, que ninguna familia colombiana tuviera que vender la casa en la pandemia para poder pagar la Unidad de Cuidado Intensivo. El sistema de aseguramiento funcionó”, puntualizó.