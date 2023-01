Savia Salud: el gobernador de Antioquia espera que no se liquide la EPS

Savia Salud atiende a 1.6 millones de habitantes de Antioquia. Es una de las EPS más grandes del departamento y pertenece a la gobernación (36,65 %), a la alcaldía de Medellín (36,65 %) y a la Caja de Compensación Familiar Comfama (26,70 %)

Su continuidad y la no liquidación depende de la decisión de la Superintendencia de Salud, que la vigila por incumplimiento en varios indicadores. Justo ese periodo de seguimiento finaliza este viernes 27 de enero, por lo que estos días previos han estado cargados de llamados que argumentan la viabilidad de la EPS. Uno de los últimos fue el del gobernador del departamento, Aníbal Gaviria.

Savia Salud EPS es la entidad aseguradora con mayor número de afiliados en el régimen subsidiado, con una participación del 62% del total de afiliados. - Foto: David Amado

“Lo que esperamos es que se prorrogue la medida de vigilancia y continuar mejorando hasta que se produzca la reforma que el Gobierno está proponiendo y estará tramitando”, afirmó Gaviria.

Apoyó su argumento asegurando que de los 19 indicadores de seguimiento, han logrado cumplir al 100 %, 12; los siete restantes están sobre el 65 %.

“La Superintendencia tiene vigilancia en 19 indicadores Fénix y de esos, a corte de diciembre del año 2022, se muestra los mejores resultados. Todos deberían estar por encima del 100 %, pero vamos avanzando, venimos de un cumplimiento del 40 o 50 por ciento y ya tenemos 12 al 100 % y 7 por más del 65 %″, detalló.

Asimismo, manifestó que la situación de la EPS creada desde 2013, no tiene que ver con mal funcionamiento, sino con un desequilibrio de la estructura del sistema en general.

Savia Salud es la EPS con mayor presencia en Antioquia. Participa en el régimen subsidiado de 122 municipios que representan el 98%. - Foto: EPS Savia Salud

“Yo he sido claro, frente a la opinión pública y lo quiero volver a reiterar. Lo que hay es un problema estructural que tiene que ver con que la UPC; la del régimen contributivo está 167 mil pesos, por encima de la del régimen subsidiado. El año anterior, según las últimas cifras, Savia Salud pudo haber llegado a unas pérdidas de 150.000 millones de pesos. La gente podrá considerar que es una pérdida astronómica, pero ojo, si tenemos en cuenta que Savia Salud tiene más de un millón 500.000 afiliados del régimen subsidiado y multiplicamos esto por el diferencial de la UPC, Savia podría haber tenido 230 mil millones de pesos adicionales de ingresos y esto significaría frente a los 150.000 de pérdida, 80.000 de ganancia, neta”, calculó el mandatario.

Carta a la ministra Corcho: el senador Esteban Quintero le pidió prorrogar la decisión en contra de la EPS Savia Salud

El senador del Centro Democrático, Esteban Quintero, se dirigió a la ministra de Salud.

“Solicito se analice detalladamente la posibilidad de prorrogar la decisión con respecto a la situación jurídica y financiera de Savia Salud. Es la vida y la salud de un millón seiscientos mil antioqueños la que está en juego”, escribió en una carta enviada a Corcho.

La ministra de Salud, Carolina Corcho y el senador Esteba Quintero. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social / Comunicaciones Esteban Quintero

Allí, argumentó que la coyuntura dificultaría que se garantice la atención a los antioqueños afiliados. “Considero no es el mejor momento, ad portas de una reforma a la salud que no conocemos, trasladar a un millón seiscientos mil habitantes del departamento de Antioquia a otras EPS que no están en condiciones de recibirlos”, agregó.

También sostuvo que la situación que enfrenta la EPS, de 10 años y alrededor de 1.200 empleados, tiene solución.

“Con la continuación de la administración actual y una alianza público privada con el Gobierno Nacional y departamental (además de las secretarías municipales, la red hospitalaria pública y privada, gremios y sector social en general) en donde se transfiera conocimiento en pro de la salud de los antioqueños, se puede llevar a la viabilidad de esta entidad promotora de salud”, sostuvo.

Insistió en que el trabajo articulado de los últimos años, Savia Salud ha demostrado que con una gestión administrativa en materia de redes y rutas dentro del sector pueden construir una base para que sea financieramente viable en el futuro.