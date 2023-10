Presidente Petro vuelve a arremeter contra Israel por votación sobre cese de hostilidades en Gaza: “silencio en el discurso de Israel”

No pasó desapercibida para el Gobierno nacional y en este caso en particular, para el presidente de la República Gustavo Petro, la votación que se registró en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el cese de hostilidades en Gaza.

Urgente: Israel está listo para su incursión terrestre en Gaza y ‘aniquilar’ a Hamás; ¿qué se sabe?

Cabe señalar, que desde que el pasado 7 de octubre Hamás lanzó su ofensiva contra Israel, dejando en aquel ataque más de 200 muertos y decenas de secuestrados, la incertidumbre ha rodeado la inminente incursión terrestre en Gaza como respuesta. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, advirtió que su país no descansaría hasta aniquilar a la organización islamista.

Hace varios días, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) instaron a la población en el norte de la Franja de Gaza para que evacuaran en un lapso no mayor a 24 horas. Esto encendió las alarmas ante un operativo sin precedentes que se ha ido postergando y generando tensión.