Procuraduría abre investigación contra dos concejales de Bucaramanga que casi se van a los golpes en un colegio, frente a varios niños

Los concejales de Bucaramanga Antonio Sanabria y Wilson Ramírez protagonizaron el pasado 26 de abril un bochornoso momento que quedó registrado en video, luego de una acalorada discusión que tuvieron en la Institución Educativa Dámaso Zapata, en medio de una charla en la que estaban tratando temáticas sobre las obras de recuperación de la infraestructura.

En video quedó registrado el momento en el que los cabildantes se enfrentan en el centro del salón de clase, en donde se lanzaron todo tipo de improperios y estuvieron muy cerca de irse a los puños.

Los concejales de Bucaramanga se agarraron debido a una diferencia por temas de recursos que la Alcaldía, al parecer, quiere solicitar para culminar las obras del colegio en mención y otras instituciones de la capital de Santander.

En un capítulo más de cosas que mantienen humilde a Bucaramanga tenemos a concejales que casi se van a los puños.



Hoy va a estar movidita la sesión del Concejo.



Gracias a @SantiagoPrezG13 por estar en el lugar de los hechos. pic.twitter.com/Vd36EJiMZE — Jorge Eliecer Toledo Diaz (@JorgeToledoDiaz) April 26, 2023

Es de resaltar que en el lugar, donde se socializaban los avances en las obras de infraestructura que se adelantan en la institución, había algunos niños presentes.

Este hecho llevó a la Procuraduría General de la Nación a abrir una investigación disciplinaria contra Sanabria y Ramírez.

“De acuerdo a lo antes señalado y teniendo en cuenta que se encuentran identificados los posibles autores de la falta disciplinaria, tal como lo dispone el artículo 211 de la Ley 1952 de 2019, se procederá a abrir investigación disciplinaria contra los señores Antonio Sanabria y Wilson Ramírez, concejales del Municipio de Bucaramanga, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”, señaló el oficio de la Procuraduría.

La procuradora regional de instrucción de Santander explica en el oficio que se buscará indagar si hubo “irregularidades en el comportamiento de los concejales”.

En entrevista con Blu Radio, el concejal Sanabria, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien se disculpó, explicó que su reacción fue producto de la molestia que le causó la intervención de la representante de la Alcaldía que aseguró tener listo un proyecto, para su respectiva aprobación del Concejo, con el fin de realizar un préstamo por 80.000 millones de pesos para terminar las obras de esa institución y los colegios Santander e Inem.

“Se subieron sencillamente porque es que Saray coge el micrófono y empieza a manipular, a decir que tenía la solución para las obras pendientes, que el 2 de mayo iba a bajar un proyecto de acuerdo para solicitarle al Concejo un empréstito por 80.000 millones de pesos, y eso a mí no me pareció porque se va a seguir endeudando la ciudad, a mi compañero concejal Wilson Ramírez, que es egresado del colegio, no le pareció”, explicó el concejal Sanabria.

En redes sociales, donde se viralizó el video de la pelea entre los concejales de Bucaramanga, los internautas cuestionaron el actuar de los cabildantes.

Muchos aseguraron que es una falta de respeto que se presenten ese tipo de enfrentamientos entre funcionarios, sobre todo, en un espacio público donde hay más personas.

En medio de este episodio, el más criticado ha sido el concejal Sanabria, quien pertenece a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, partido político del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien durante su paso por la Alcaldía de Bucaramanga protagonizó un bochornoso hecho al darle una bofetada al entonces concejal Jhon Claro.