Reforma política no sale de la polémica: ahora denuncian mico y se conocen nuevas críticas en la Cámara de Representantes

El proyecto de acto legislativo de reforma política no sale del terreno pantanoso en el que está en el Congreso y a las críticas que se le hicieron al cuatro debate de la iniciativa, ahora le surgió la denuncia de un mico en uno de sus artículos.

La conciliación de la iniciativa está siendo votada este jueves en la tarde en la plenaria de la Cámara y, en caso de que la supere, quedará lista para sus cuatro debates finales entre el 16 de marzo y el 20 de junio del próximo año.

Este miércoles, luego de la votación de su cuarto debate en el pleno de la Cámara, diferentes sectores políticos salieron a criticar aspectos como las listas cerradas para el Congreso, los concejos y las asambleas departamentales; el transfuguismo, y la posibilidad de que los congresistas puedan renunciar a sus partidos y ser ministros o candidatos a las elecciones regionales del próximo año.

Le están metiendo un mico a la #ReformaPolitica. No voy a votar el informe de conciliación.



Pretenden revivir el artículo que ya habíamos eliminado y que desde ya pondría de primer lugar de las listas a los más votados en estas elecciones.¿Reelección asegurada? pic.twitter.com/IhARVFvmML — Carolina Giraldo Botero (@CaroGiraBo) December 15, 2022

Pese a estas críticas, el proyecto logró superar su cuarto debate en la noche de martes en la Cámara de Representantes con unas votaciones apretadas que le hicieron pensar a varias fuerzas políticas que el futuro de la reforma política está bastante comprometido.

Este jueves, en medio de la votación de la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara de este proyecto, saltaron nuevas críticas a la iniciativa e incluso una denuncia de la existencia de un mico en uno de sus artículos.

Según la representante a la Cámara por Alianza Verde Carolina Giraldo, “nos están metiendo un mico en la conciliación de la reforma política. Esto es absolutamente indignante y no se puede votar. Estaríamos legislando en nombre propio. Esto nunca lo habíamos visto en el Congreso”.

“Con este mico se estaría dejando el mismo orden para la consolidación de las próximas listas a la Cámara. O sea el Congreso entero podría reelegirse en un dos por tres. Esto no es posible y no es un mensaje que le podamos sustentar a la ciudadanía”, aseguró la congresista de los ‘verdes’, quien agregó que no entendía “por qué lo traen ahora” y afirmó que es “incomprensible que el Gobierno esté apoyando un mico de este tamaño”.

Más críticas de Katherine Miranda

Katherine Miranda, colega y copartidaria de Giraldo, publicó el aparte de la reforma política que indica que las listas a las próximas elecciones legislativas podrían “tener en cuenta el mismo orden de elección” que las del “último periodo constitucional para la respectiva corporación”, que fue supuesto mico que denunciaron diferentes sectores de Alianza Verde.

La congresista Miranda aseguró: “Este mico solo es comparable con el artículo de la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Este no es el cambio!!!!!”

Este mico solo es comparable con el artículo de la reelección de Álvaro Uribe Vélez. ⚠️😡



Este no es el cambio!!!!! pic.twitter.com/LEiY40P7tQ — Katherine Miranda (@MirandaBogota) December 15, 2022

Las nuevas críticas al proyecto de enmienda constitucional también vinieron desde el partido Cambio Radical. El representante a la Cámara por esa colectividad Modesto Aguilera afirmó que “esta reforma política es un adefesio, un atentado contra la democracia”.

“Nosotros no podemos aprobar una reforma política en la que los propios congresistas están tomando ventaja para las elecciones próximas. Por lo tanto llamamos la atención del Gobierno, del Congreso de la República y del Pacto Histórico para que, por favor, desmonten esta reforma política porque atenta contra la democracia y contra el pueblo colombiano”, afirmó el congresista.

El trámite de la conciliación de la reforma política en la Cámara de Representantes, este jueves en la tarde, comenzó con la votación de varios impedimentos de congresistas. Esta misma conciliación se votó en la madrugada de este jueves en la plenaria del Senado, lo que significa que al proyecto solamente le resta este paso en la Cámara de Representantes.

El propósito de esta iniciativa es modificar varias normas electorales dentro de los partidos políticos, pero, por lo dicho por varios congresistas, el proyecto podría fracasar el próximo año.