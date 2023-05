“Regresaré, Colombia seguirá contando conmigo”: Roy Barreras interpondrá una tutela para recuperar su curul

La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Roy Barreras como senador de la República por doble militancia. De acuerdo con el alto tribunal, el parlamentario no renunció a su curul como senador 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones legislativas de 2022.

El senador reaccionó a la decisión por medio de su cuenta de Twitter, anunciando que seguirá ejerciendo sus labores hasta ser notificado de la decisión.

“Caído en combate. Los fallos de la justicia se respetan, aunque resulten a mi parecer injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado”, dijo el senador en redes sociales.

Caído en combate. Los fallos de la justicia se respetan aunque resulten a mi parecer injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores. Anticiparon mi retiro médico anunciado hace… — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 5, 2023

Además, anunció que interpondrá una tutela para recuperar su curul, con el fin de restablecer “el derecho” de sus electores. Finalmente, dijo que anticiparon su retiro médico, anunciado hace varios meses, y que regresará.

“Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores. Anticiparon mi retiro médico anunciado hace 6 meses unos días. Regresaré. Colombia seguirá contando conmigo”, concluyó su mensaje, pocos minutos después de que se conociera la decisión.

Varios de sus compañeros en el Congreso de la República expresaron su solidaridad con el senador, salida que implica un duro golpe para el Pacto Histórico y el trámite de la agenda reformista del presidente Gustavo Petro.

Mi solidaridad con @RoyBarreras. Se deberá estudiar la decisión del Consejo de Estado e interponer los recursos de ley. Es evidente la campaña para frustrar los cambios y reformas que impulsa nuestro gobierno. Pero no lo van a lograr. Las transformaciones están en curso. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 5, 2023

“Mi solidaridad con Roy Barreras. Se deberá estudiar la decisión del Consejo de Estado e interponer los recursos de ley. Es evidente la campaña para frustrar los cambios y reformas que impulsa nuestro Gobierno. Pero no lo van a lograr. Las transformaciones están en curso”, manifestó Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico.

@RoyBarreras Me solidarizo y cuenta con nuestro apoyo, un abrazo fraterno https://t.co/pqXR5S9vfT — Robert Daza (@RobertDazaG) May 5, 2023

El senador Robert Daza también dirigió un mensaje al presidente del Congreso de la República: “Me solidarizo y cuenta con nuestro apoyo, un abrazo fraterno”.

Por otro lado, el senador Jota Pe Hernández, rival de Barreras en el Congreso, reaccionó interpretando el mensaje detrás del fallo.

🔴Sobre la destitución de Roy Barreras pic.twitter.com/RfHXANXbm0 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) May 5, 2023

“Es una muestra y un mensaje claro para todos los politiqueros. Es que aquí no pueden hacer lo que se les da la gana. Ustedes no tienen corona, ustedes no son intocables. Creo que ha llegado el tiempo de limpiar la democracia, de hacer una política limpia. Sin duda alguna, este fallo nos llena de esperanza”, dijo Hernández en un video.

Ánimo Presidente, toda mi solidaridad, sin duda viene adelantando una gran labor en la presidencia del Senado y podrá terminarla. Aún quedan recursos y mucho por hacer. Dios lo conducirá a buen puerto. — Miguel Ángel Pinto Hernandez (@MiguelPintoH1) May 5, 2023

El senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, se solidarizó: “Ánimo, presidente, toda mi solidaridad, sin duda viene adelantando una gran labor en la Presidencia del Senado y podrá terminarla. Aún quedan recursos y mucho por hacer. Dios lo conducirá a buen puerto”.

El senador Julián Gallo, de Comunes, también lamentó la salida: “Apreciado Roy Barreras, no dudamos de que la justicia garantizará tu regreso al Senado de la República para que sigas aportando a la construcción de una Colombia en ‘paz total’. Toda nuestra solidaridad y reconocimiento por tu trabajo”.

Apreciado @RoyBarreras no dudamos de que la justicia garantizará tu regreso al @SenadoGovCo para que sigas aportando a la construcción de una Colombia en #PazTotal. Toda nuestra solidaridad y reconocimiento por tu trabajo https://t.co/4dGwygZICe — Julián Gallo (@JGalloComunes) May 5, 2023

Esta decisión ocurre después de que el presidente Gustavo Petro felicitó a Roy Barreras, junto al representante David Racero, por su liderazgo en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes en el debate del Plan Nacional de Desarrollo.

Le agradezco al senador Roy y al representante Racero su papel determinante en la aprobación del Plan de Desarrollo en las plenarias. pic.twitter.com/DTQNKRqrgr — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 4, 2023

“Le agradezco al senador Roy y al representante Racero su papel determinante en la aprobación del Plan de Desarrollo en las plenarias”, manifestó el mandatario en Twitter.