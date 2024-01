Representante Carolina Arbeláez denunció que Ungrd solo habría ejecutado el 15 % de los recursos que tenían para 2023

Igualmente, criticó el hecho de que no se le haya hecho mantenimiento a los helicópteros y aviones que podrían ayudar a apagar los incendios forestales. “Teniendo los recursos no tiene ninguna justificación. No solamente hicieron una reducción significativa del presupuesto, no ejecutaron los recursos y ahora busca como lavarse las manos. La consecuencia son más de 6.600 hectáreas afectadas de páramos y reservas naturales”, cuestionó la representante a la Cámara por Cambio Radical.