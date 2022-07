Rodolfo Hernández se reunió con Roy Barreras después de llamarlo “prostituta ambulante”

Este martes 26 de julio, el senador de la oposición, Rodolfo Hernández, y el presidente del Senado, Roy Barreras, demostraron que sus diferencias políticas quedaron en el pasado.

Desde las 8:00 a. m., ambos dirigentes políticos se encontraron en el Congreso y de la reunión surgieron algunas tareas que puede asumir Rodolfo Hernández en las próximas semanas en el legislativo.

“Termino reunión con el senador Rodolfo Hernández. Le he informado que crearemos una Comisión Accidental de impulso legislativo a medidas anticorrupción con presencia de todos los partidos políticos. Le he pedido al senador de la oposición que la presida. Garantías para todos”, expresó Barreras, quien acompañó el escrito con una fotografía del encuentro.

Barreras y Hernández ya se habían encontrado el 20 de julio pasado cuando ambos tomaron posesión de sus curules. El primero se le acercó al segundo y se estrecharon la mano. El encuentro fue emotivo, incluso, acompañado de la risa de ambas figuras políticas.

En la campaña presidencial, el expresidente y el actual presidente del Senado protagonizaron duros enfrentamientos. De hecho, el exalcalde de Bucaramanga siempre consideró a Roy Barreras como parte de la “gavilla” de Gustavo Petro.

Hernández aprovechó que Barreras ha sido un político tradicional que ha desfilado por el uribismo, el santismo y ahora el petrismo para caerle encima al congresista y de paso atacar a Petro durante la carrera por la Casa de Nariño.

“La solución no es con Armando Benedetti y la solución no es con Roy Barreras, quien ha trasegado como una vil prostituta viendo cómo se acomoda, así no se salva esto”, dijo Rodolfo Hernández en su momento.

“Roy es un mentiroso redomado como siempre. Él ha estado con los últimos cuatro, cinco gobiernos, es una prostituta ambulante, entonces, no es raro que él invente todo lo que sea simplemente para generar ruido en mi contra, pero mientras hable en mi contra, más votos voy a sacar porque la gente sabe que él es lo que dice: una prostituta ambulante”, añadió en otro escrito en su cuenta personal de Twitter.

Recordemos que Roy Barreras afirmó en su momento que Rodolfo Hernández había perdido de su campaña presidencial al estratega español Víctor López por la cercanía del santandereano con Álvaro Uribe.

“Me preocuparía un comentario de un periodista, de un medio de comunicación, de un académico importante, pero que lo diga Roy, no. No tiene importancia. Ustedes saben quién es él, una prostituta ambulante por todos los partidos para lograr nichos de poder y luego traicionar a los electores”, respondió el santandereano.

Rodolfo Hernández sigue en el Congreso, pero su continuidad en los próximos cuatro años es incierta. Al santandereano cada vez más lo persuaden para que se lance a la Gobernación de Santander, su departamento, pero él no lo decide.

Por ahora, está pendiente de obtener la personería jurídica de la Liga de Gobernantes Anticorrupción para analizar su futuro político. Mientras tanto, parece que está dejando atrás las diferencias políticas que le generaron dolores de cabeza en su carrera presidencial.