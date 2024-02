Rodrigo Pardo: así despide el excanciller Julio Londoño al gran internacionalista, periodista y amigo

Rodrigo Pardo fue no solamente un gran amigo, sino un extraordinario periodista y un brillante internacionalista. Se incorporó a la campaña de ese gran colombiano que fue Virgilio Barco y se constituyó, cuando éste fue presidente, en su principal asesor en asuntos internacionales.

Como canciller de Colombia durante la administración de Ernesto Samper, Pardo fue actor fundamental en la presidencia de Colombia de los 116 países del Movimiento No Alienado y lideró la reunión de los jefes de Estado que se celebró en Cartagena. | Foto: Juan Carlos Sierra

Como canciller de Colombia durante la administración de Ernesto Samper, fue actor fundamental en la presidencia de Colombia de los 116 países del Movimiento No Alienado y lideró la reunión de los jefes de Estado que se celebró en Cartagena. Además, en la época en el que todas las baterías apuntaron contra Ernesto Samper durante el llamado Proceso 8000, en el que al jefe de estado los Estados Unidos le retiraron la visa y adelantaron todas las gestiones posibles para aislar a internacionalmente a Colombia, Rodrigo le dio una proyección extraordinaria al país en el mundo.

Con él recorrimos países africanos y asiáticos, en donde Colombia era recibido con entusiasmo y respeto. Es bien sabido que en Naciones Unidas, Colombia tenía un extraordinario liderazgo. No obstante las difíciles circunstancias que vivía el país, supo manejar las crisis con inteligencia y tino, no con discursos demagógicos: nunca generó odios y resentimiento. Por el contrario, siempre irradió entendimiento y optimismo.

Recuerdo muy bien el día en que me dijo a manera confidencial: “Sabes que después de muchos años en la política exterior, me he dado cuenta de que mi mas grande pasión es el periodismo”. ¡Y qué forma! Estuvo al frente de todos los grandes órganos de difusión del país, incluyendo a la revista SEMANA.