Roy Barreras responde a las críticas de Alexander López por su viaje con Gustavo Petro a Estados Unidos

Los senadores Alexander López Maya y Roy Barreras protagonizan una nueva pelea al interior del Pacto Histórico y esta vez por una invitación que le extendió el presidente Gustavo Petro a Roy Barreras para que hiciera parte de la comitiva que visita Estados Unidos esta semana.

Luego de haber discutido en redes sociales por sus diferencias en torno a la reforma a la salud, el senador del Polo Democrático sigue lanzando dardos contra el presidente del Congreso de la República.

Alexander López arremetió nuevamente contra Roy Barreras.

Barreras había agradecido mediante un trino al presidente Gustavo Petro su invitación a que lo acompañe en su visita oficial a Washington en cumplimiento a una agenda intergubernamental y empresarial en el país norteamericano.

Este mensaje no le cayó muy bien al Alexander López Maya, quien en un reciente mensaje vía Twitter arremetió contra Roy Barreras asegurando que “Colombia no lo merece” refiriéndose a la compañía de Barreras en el viaje con el presidente a Estados Unidos.

“Compañero @petrogustavo no comparto que en la visita a Estados Unidos, invites al Sr @RoyBarreras Colombia no lo merece”, dijo el miembro del Senado.

Compañero @petrogustavo no comparto que en la visita a Estados Unidos, invites al Sr @RoyBarreras

— Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) April 16, 2023

La respuesta de Barreras no se hizo esperar y le envió un mensaje por la misma vía hace algunas horas en el que dice: Lo que Colombia no merece son los radicalismos extremos… “Gobernar para los 50 millones de colombianos y no para focos radicales , ni de extrema derecha ni de extrema izquierda… eso es lo responsable”.

Lo que Colombia no merece son los radicalismos extremos…

— Roy Barreras (@RoyBarreras) April 17, 2023

De acuerdo con Barreras, Prada es un “liberal socialdemócrata” que representa a quienes creen “en la democracia representativa liberal”. Por otro lado, el senador calificó a Corcho como quien “representa unos sectores de izquierda dura que creen en la democracia directa iliberal o no liberal”.

En otro reciente episodio de esta pelea, la ministra de Salud, Carolina Corcho, y su controvertida reforma, terminó por enfrentar nuevamente al presidente del Senado, Roy Barreras, y al senador del Polo Democrático Alexander López.

El encontrón ocurrió en Twitter, la red social que se convirtió en testigo de cómo ambos líderes cercanos al Gobierno se enfrentan constantemente.

Roy Barreras y Gustavo Petro llegaron a Estados Unidos en una visita de Estado

“No deben sorprender las diferencias de método y orientación entre el ministro Alfonso Prada y la ministra Corcho. Son normales. El minInterior Prada, que hace bien un esfuerzo enorme para concertar, es un liberal social demócrata y representa a quienes creemos en la democracia representativa liberal; la ministra Corcho (legítimamente) representa a unos sectores de izquierda dura que creen en la democracia directa -liberal o no-liberal”, escribió textualmente Barreras en su cuenta personal de Twitter.

El comentario no gustó en el Pacto Histórico. Menos al senador Alexander López, quien tiene diferencias con Roy Barreras desde junio de 2022, cuando el presidente Gustavo Petro prefirió a Barreras para dirigir la presidencia del Senado en su primer año de gobierno, desplazando a López y al propio Gustavo Bolívar.

“Roy, la señora ministra de Salud me representa, al igual que representa a millones de colombianos y al Pacto Histórico en el que luchamos contra la corrupción y contra el modelo de salud mafioso que nos impusieron en Colombia: un modelo que mata a nuestra gente y enriquece a criminales que en nombre de la democracia han llenado de dolor a nuestro pueblo”, dijo López.

La ministra Carolina Corcho radicó una ponencia, que para algunos es peor que la versión original de la reforma.

En otro capítulo de las discusiones recientes del senador Roy Barreras, El senador Jota Pe Hernández solicitó a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, investigar a fondo supuestas irregularidades en contratación en el Canal Congreso. En la denuncia, el congresista de Alianza Verde señaló a varias personas que hicieron parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Roy Barreras.

Hernández también vinculó al partido político La Fuerza de la Paz en este posible hecho de corrupción. En Vicky en Semana, el senador dijo que, así a Barreras le “moleste”, esto debe ser investigado.

De izquierda a derecha: los senadores Jota Pe Hernández y Roy Barreras.

En su denuncia, Hernández dijo que la posible corrupción se estaría presentando porque Dicitec, empresa que opera el Canal Congreso, firmó un millonario contrato con el Senado de la República.

Se trata de un contrato por más de 8.000 millones de pesos para manejar la operación del Canal Congreso y se subcontrató a otra empresa llamada Espejo Público, dándole el manejo de 4.000 millones.