Nuevo agarrón en el Pacto Histórico: Roy Barreras y Alexander López se enfrentaron por Carolina Corcho

La reforma a la salud tiene dividida a la coalición de Gustavo Petro. Algunos creen que el Gobierno debe ceder en el articulado, pero los radicales insisten en que no lo hará.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, y su controvertida reforma terminó por enfrentar nuevamente al presidente del Senado, Roy Barreras, y al senador del Polo Democrático Alexander López.

El encontrón ocurrió en Twitter, la red social que se convirtió en testigo de cómo ambos líderes cercanos al Gobierno se enfrentan constantemente.

Sucedió porque Barreras, uno de los congresistas más críticos con Corcho, volvió a emprenderla en contra de la funcionaria, pero en esta oportunidad entre líneas y con tacto.

“No deben sorprender las diferencias de método y orientación entre el ministro Alfonso Prada y la ministra Corcho. Son normales. El minInterior Prada, que hace bien un esfuerzo enorme para concertar, es un liberal social demócrata y representa a quienes creemos en la democracia representativa liberal; la ministra Corcho (legítimamente) representa a unos sectores de izquierda dura que creen en la democracia directa i-liberal o no-liberal”, escribió textualmente Barreras en su cuenta personal de Twitter.

En campaña -agregó Barreras-, “convivimos las dos tendencias y construimos juntos el triunfo. El Pacto Histórico es entonces una coalición de centroizquierda. Lo ideal y funcional es que las dos tendencias se reflejan también en el Gobierno construyendo reformas y transiciones concertadas y no extremas”.

El comentario no gustó en el Pacto Histórico. Menos al senador Alexander López, quien tiene diferencias con Roy Barreras desde junio de 2022, cuando el presidente Gustavo Petro prefirió a Barreras para dirigir la presidencia del Senado en su primer año de gobierno desplazando a López y al propio Gustavo Bolívar.

López, uno de los defensores más vehementes de Carolina Corcho, le respondió: “Roy, la señora ministra de Salud me representa, al igual que representa a millones de colombianos y al Pacto Histórico en el que luchamos contra la corrupción y contra el modelo de salud mafioso que nos impusieron en Colombia: un modelo que mata a nuestra gente y enriquece a criminales que en nombre de la democracia han llenado de dolor a nuestro pueblo”.

Y siguió su defensa. “Carolina defiende la salud de los colombianos, por ello, es evidente su angustia por transformar un sistema de salud para proteger la vida y no los negocios. Esto no es un asunto ideológico, es de humanidad, de justicia y de combatir las realidades absurdas que nos llevaron a que en 15 años se presentaran más de un millón quinientas mil muertes evitables de colombianos y colombianas”.

Al final, le dijo a Barreras que con esta reforma a la salud “nos jugamos la vida del pueblo, en donde las mafias y los clanes políticos nos desafían y extorsionan, porque saben que perderán su fuerza de riqueza. Te repito, Roy: ¡No pasarán! Estamos con la vida y no con la muerte. Esa es la reforma”.

En un último tuit, escribió también que “tener un carné no es igual a tener salud” y expuso varios argumentos: “Desde 1995 a 2021 los colombianos tuvieron que presentar 2.546.488 tutelas por fallas en la prestación del servicio de salud. Desde 2009 a 2021 se presentaron 5.150.454 millones de quejas ante la SuperSalud por fallas en la prestación del servicio de salud. Las EPS tienen una deuda de 23 billones de pesos y acá, ¿eso no es un escándalo? 633 municipios no tienen sede rural de salud ¿esos están incluidos dentro del 98 %?”.

A Roy Barreras, quien conoce como pocos el Congreso, le preocupa que la ministra Carolina Corcho ponga en riesgo el resto de reformas de Gustavo Petro porque no quiere ceder frente a la reforma a la salud. El problema es que ella está enfrentada con La U, el Partido Liberal y el Conservador, tres casas políticas aliadas del Gobierno, pero distanciadas de esta controvertida iniciativa.

La preocupación del presidente del Senado es que el radicalismo de Corcho termine por minar la relación entre Gustavo Petro y los tres partidos políticos de la coalición.