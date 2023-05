Roy Barreras se despide del Congreso y descarta ser candidato a la Alcaldía de Bogotá

Es un hecho: el presidente del Congreso Roy Barreras saldrá del Legislativo y este jueves quedará en firme la decisión del Consejo de Estado en la que que anuló su elección por doble militancia.

En ese sentido, Barreras convocó una rueda de prensa para afirmar que sería su última declaración como presidente del Legislativo y aprovechó para aclarar algunos rumores políticos que se han dado desde que se conoció la noticia.

Lo primero es que la plenaria del Senado podrá elegir al nuevo presidente de la corporación desde el viernes 19 de mayo, por lo que el vicepresidente Miguel Ángel Pinto deberá decidir la fecha en la convocará dicha elección. Sobre el papel está el nombre de Alexander López para reemplazar a Barreras, pero se conoció que el senador Paulino Riascos también quiere postular su nombre. Ese será un asunto que se resolverá en los próximos días.

Paulino Riascos y Alexander López. - Foto: FOTO1: SEMANA/ FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Sobre su futuro político, Barreras indicó que no es cierto que vaya a tener algún tipo de participación electoral en las elecciones del 29 de octubre, cuando los colombianos elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y ediles.

“Les agradezco a quienes han creído que puedo ser alcalde de Bogotá, mis sinceros agradecimientos, pero yo no improviso. Me he preparado toda la vida para ayudar a construir nación desde los temas nacionales y para construir la paz en Colombia. Ayudamos a elegir al presidente Gustavo Petro y tiene un gobierno muy joven, por lo que la oposición se equivoca si piensa que por la coyuntura impulsará candidaturas para 2026″, dijo Barreras.

Congresistas saludan al presidente del Senado luego que el Consejo de Estado anulara la elección de Roy Barreras como senador por doble militancia Bogota mayo 5 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En ese sentido, dijo que por el bien de Colombia los partidos políticos deben tener claridad de que al presidente Petro le resta un mandato que se debe respetar y acompañarlo para sacar adelante las reformas sociales por las que los colombianos votaron.

“Faltan más de tres años y medio y las cosas deben salir bien, me dedicaré a eso para que todo salga bien en Colombia. No aspiraré en las elecciones regionales, no aspiraré a la Alcaldía de Bogotá y tampoco haré parte del gabinete ministerial”, concluyó el congresista.

Barreras quiso hacer esas claridades para frenar los rumores políticos que han surgido por la decisión del Consejo de Estado y reveló que se dedicará unos días a descansar y recuperar su salud por recomendación médica.

Presidente del Senado Roy Barreras Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Además, sobre la pregunta sobre si sería candidato presidencial en 2026, indicó que este no es el momento para hablar de ese tema porque el gobierno del presidente Gustavo Petro está muy joven y no es momento de hacer cálculos políticos.

“Lo que hay que hacer es trabajar por las reformas del cambio, quedan temas por trabajar porque retrasaron las radicaciones y en ese sentido es que hay que trabajar, incluso en sesiones extraordinarias”.

Sobre el trabajo de la coalición de gobierno, Barreras cree que continuará tejiendo puentes entre los diferentes sectores porque el país necesita gobernabilidad y estabilidad para lograr los cambios necesarios en Colombia.

En la mañana del viernes 5 de mayo, el Consejo de Estado le notificó formalmente al Congreso de la sentencia emitida por la Sección Quinta, por medio de la cual se anuló la elección de Roy Barreras Montealegre como senador de la República por incurrir en doble militancia política.

Tras esta notificación, y como lo establece la ley, el actual presidente del Senado pudo presentar ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, en los próximos dos días hábiles, un recurso de aclaración o de adición a la sentencia que se conoció el jueves por la noche.

De no presentarse la radicación de ningún recurso, se considerará que la decisión está ejecutoriada y Roy Barreras tendrá que salir del Congreso de manera inmediata.

La Sección Quinta anuló la elección de Roy Barreras por considerar que “incumplió su deber de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones de Congreso en el período 2022-2026, para presentarse por otra colectividad”.

Además, en un comunicado de prensa, el Consejo de Estado explicó que la Sección Quinta, que se encarga de definir los asuntos electorales, “analizó las normas constitucionales aplicables al asunto y los precedentes de la Corporación y determinó que con los Actos Legislativos 01 de 2003 y de 2009, el constituyente buscó el fortalecimiento del sistema de bancadas y la disciplina de los miembros de los partidos; además, se precisó que la expulsión del demandado del Partido de la U no lo eximía de su deber de renunciar a la curul, en el plazo constitucionalmente establecido”.

El caso se remonta a 2020, cuando el Partido de la U, al que perteneció Barreras, lo expulsó. Al menos, según dijo la colectividad en su momento, él perdió su calidad de militante de ese grupo político.

Senador Roy Barreras - Foto: Guillermo Torres /Semana

Según indica la carta que el partido le envió al senador en la época, él había incurrido en “faltas gravísimas de violación al régimen de bancadas por no actuar en bancada, de conformidad de la ley”. Además, realizó “comentarios públicos que perjudicaron la imagen del partido o los miembros del partido”.

Meses después, Barreras terminó en el Pacto Histórico, como precandidato presidencial, y aunque intentó competirle el cupo presidencial al entonces candidato Gustavo Petro, terminó aspirando al Senado por lista cerrada por esa convergencia política.

En la demanda de nulidad electoral, interpuesta por Moisés David Anaya Villadiego, Martín Emilio Cardona Mendoza, Roberto Carlos Daza Cuello y Michelle Steffany Gómez Congote, se advertía que Barreras no podía presentarse a las elecciones de 2022 puesto que estaba inhabilitado, según reza el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.