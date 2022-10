Rubén Darío Granda Escobar, hermano de Rodrigo Granda, excanciller de las Farc, sería nuevo contralor delegado para el posconflicto

Rubén Darío Granda Escobar, hermano del excanciller de las Farc, Rodrigo Granda, estaría a punto de llegar al cargo de contralor delegado para el posconflicto.

El posible nombramiento se conoció con la publicación de la hoja de vida del hermano de Rodrigo Granda, la cual realizó la Contraloría General de la República en su página web, en la plataforma destinada a los aspirantes a ingresar a la entidad.

Rubén Darío Granda Escobar es recordado porque en 2010 recibió asilo político en Nicaragua y viajó en compañía de su familia a ese país centroamericano, según lo registraron varios medios nicaragüenses y lo confirmó SEMANA en su momento.

De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua de ese entonces, Samuel Santos, la embajada nicaragüense en Colombia fue la que hizo “la entrega oficial del reconocimiento oficial y el asilo político a la familia Granda, quienes están allí”.

“Hemos sido especialmente cuidadosos en el respeto internacional y de los derechos humanos sobre el asilo político que otorga y ha otorgado Nicaragua”, afirmó en 2010 el entonces canciller nicaragüense.

Entre las razones para que el hermano del excanciller de las Farc pidiera esta protección de Nicaragua estuvieron los señalamientos de las autoridades colombianas contra él, su esposa Elba Mercedes Aranda y su cuñado de ser presuntos testaferros de esa organización guerrillera.

Semanas antes de esta solicitud, las autoridades realizaron un operativo en el que incautaron alrededor de 50 propiedades que pertenecerían al antiguo grupo insurgente y que estarían en manos de una supuesta red de lavado de activos, de la cual formaría parte Rubén Darío Granda Escobar.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien concedió asilo político a Rubén Darío Granda, hermano de Rodrigo Granda, en 2010. - Foto: AFP

En ese operativo, el hermano del excanciller de las Farc y su esposa fueron capturados, pero, al parecer, un juez consideró que la detención no había cumplido con las exigencias legales y los dejó en libertad. Posteriormente, la familia Granda llegó a la embajada de Managua en Bogotá, donde solicitaron el asilo político, el cual fue concedido por el gobierno del país centroamericano.

En ese momento, algunos medios registraron una entrevista que Rubén Darío Granda Escobar le dio a un medio nicaragüense y en la que habló de su petición.

“Una vez que el juez me otorga la libertad, comienzan fuertes y permanentes amenazas de muerte, hostigamientos, vigilancia en mi sitio de residencia y un seguimiento sistemático que no me deja una opción distinta a la de buscar la forma de preservar mi vida y la de mi familia con el asilo político”, afirmó el hermano de Rodrigo Granda, en ese momento.

Tras esta declaración, SEMANA confirmó, el 16 de junio de 2010, que Rubén Darío Granda Escobar viajó a Managua con su esposa y su hijo Juan David, de 22 años en ese momento. Desde allí agradeció al presidente Daniel Ortega, quien ya estaba en el poder en territorio nicaragüense, por “su corazón solidario y valiente” al darle asilo político en ese país.

Ante esta protección, el Gobierno colombiano del momento, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, rechazó la decisión y manifestó que los asilados en Nicaragua estaban siendo investigados “por financiación del terrorismo; administración de recursos relacionados con el terrorismo, y concierto para delinquir agravado”.

Rodrigo Granda, hermano de Rubén Darío Granda Escobar, fue uno de los líderes de las Farc que se acogió al acuerdo de paz y actualmente es parte del Partido Comunes. Hace algunos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le otorgó una “amnistía” por el delito de rebelión.

Sin embargo, sobre Rodrigo Granda pesa todavía un proceso por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas.

En octubre de 2021, Rodrigo Granda fue retenido y deportado en México en una decisión relacionada con este proceso.