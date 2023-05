“Se sienten mejores personas, moralmente superiores”: dura crítica de Jaime Bayly a los periodistas de izquierda

El reconocido periodista peruano Jaime Bayly, en entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, habló de la coyuntura colombiana. En uno de los muchos temas que conversó, se refirió sobre la política de izquierda, en especial sobre los periodistas que se consideran partidarios de esa corriente.

Bayly se ubicó como uno de los periodistas más comentados y polémicos en los medios internacionales, debido a los comentarios y debates que desató con sus opiniones políticas. Su trabajo lo catapultó al reconocimiento, destacando por sus entrevistas y diálogos con celebridades y políticos.

En primer lugar y con respecto a su visión sobre la izquierda, Bayly afirmó que Juan Manuel Santos es un ‘travesti de la política’, debido a que antes de la presidencia hizo creer que era partidario del uribismo, en especial por su rol como ministro. Sin embargo, señaló que todo cambió cuando fue el mandatario. “Una vez en el poder, se ha travestido. Es un tránsfuga. Él es lo que en Argentina llaman un paqueque. O un chaquetero, en España. De pronto ya no es uribista. ¿Qué cosa es? Está más cerca de Petro, de la izquierda, de las Farc”, sostuvo el periodista peruano al afirmar que su postura está más encaminada a la izquierda que la derecha.

Jaime Bayly. Bogotá Abril 29 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Con el transcurso de la entrevista, la directora de SEMANA continuó preguntándole sobre varios temas. Sin embargo, en un punto hizo énfasis en el Gobierno de Petro, el cual ya lleva ocho meses en Colombia y hace parte la corriente de izquierda. Frente a su percepción, Bayly señaló que siente preocupación, en especial por los últimos sucesos que han ocurrido.

Por un lado, afirmó que es bueno que Colombia tenga una gestión de izquierda, debido a que los últimos 20 años habían sido de la corriente de derecha, algunos con matices pero manteniéndose en la misma línea. Con respecto a Petro, el peruano señaló que es una persona inteligente que no tiene pensado convertirse en un dictador chavista ni ser un riesgo para la democracia. “Petro no es un militar, no es Maduro, no es un gorila”, indicó.

Jaime Bayly dio su opinión sobre el Gobierno de Gustavo Petro. - Foto: juan carlos sierra

Sin embargo, le preocupa que si en verdad quiere convencer a la sociedad que apoya la democracia, debe hacerlo como presidente y no solo en elecciones. Acto seguido, manifestó que no entiende la razón del por qué se incumbe en situaciones de otros países, como lo fue sobre lo ocurrido en Perú con Pedro Castillo y Dina Boluarte.

“¿Por qué defiende en el Perú a un golpista, a un sujeto que quiso ser un dictador chavista, como Pedro Castillo? ¿Por qué ataca a la presidenta legítima? Es muy torpe la señora Boluarte, pero es la presidenta constitucional. O sea, en el Perú, el señor Petro no defiende la democracia. No. Defiende al golpista que está preso. Luego tienes Venezuela. Esto es más serio todavía”, criticó Bayly.

Adicionalmente, siente que aquella democracia que dijo defender, va en contra de su postura frente al Gobierno de Nicolás Maduro. “Está todo el día sonriéndole. Está en Caracas para sonreírle”, señaló al criticar que nunca ha calificado esa administración como una dictadura.

En otro momento de la entrevista, Vicky Dávila le preguntó si se consideraba un periodista de derecha, izquierda o centro; a lo cual Bayly respondió que es de derecha, pero bajo la corriente libertaria. Acto seguido, la directora de SEMANA le preguntó si no ser un periodista de izquierda le ha traído problemas.

Bayly se refirió sobre los encuentros de Petro con Maduro. - Foto: Foto 1. Juan Carlos Sierra-SEMANA. Foto 2. Suministrada

El peruano respondió que si, en varios momentos de su vida, debido a que casi toda la prensa es de izquierda. “Se sienten mejores personas, moralmente superiores. O sea, a ellos sí les duele la pobreza. A mí no, porque vivo en Miami, en una casa muy grande con piscina. ¡Qué horror! !Qué obscenidad que tengas una piscina! Entonces son prejuicios”, sostuvo Bayly al criticar a la prensa que no comparte su visión de derecha.

Bayle se refirió en la entrevista sobre García Márquez. - Foto: Fundación Gabo / Colprensa

“Yo los quiero igual y les mando el libro dedicado, aunque todos sean de izquierda, y aunque todos digan: ‘Qué tal, qué horror, es un capitalista’. Me da igual. Les mando el libro dedicado”, afirmó el periodista peruano al señalar que Gabriel García Márquez era una persona capaz de ser amigo de periodistas de izquierda y derecha, “. Gabo era amigo de Fidel Castro y del Rey de España. Era amigo de las Farc y de Pastrana. Era amigo, era un buen amigo. Para hacer carrera periodística, si eres de izquierda, genial”.

Además, Bayly criticó algunas posturas de los periodistas de izquierda, considerando que hay elementos del llamado progresismo que no tienen sentido. Por ejemplo, afirmó que están a favor de votar por una señora negra por el hecho que es negra, o por un indígena por ser indígena. El periodista peruano cree que no hay que tener en cuenta son sus ideas y un “credo religioso irrelevante”.