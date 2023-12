Senador estadounidense Marco Rubio estalla contra la JEP por trato a Salvatore Mancuso: “Como si fuera un militar”

Camilo Gómez, ex alto comisionado para la Paz en el gobierno de Andrés Pastrana, criticó fuertemente la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de acoger al exparamilitar Salvatore Mancuso. Su preocupación radica en que no se puede aceptar miembros de las autodefensas en el órgano transicional, por lo que se le estaría haciendo pasar por militar.

“La JEP no tiene competencia para incorporar en su jurisdicción a los miembros de los paramilitares, en este caso a Mancuso. Pero para poder llevarlo, no sé a cambio de qué beneficios ni a cambio de qué alternativas, lo convierten entonces en miembro funcional y material de la Fuerza Pública, lo cual es a todas luces un despropósito, sobre todo frente a todos los militares y policías que actuaron bien y que cumplieron sus funciones defendiéndolo de la guerrilla y que lo hicieron dentro del marco de la Constitución y la ley”, manifestó Gómez, en conversación con SEMANA .

“La paz total no es una discusión sobre la paz o la guerra, es una discusión sobre los intereses de los narcos y de quienes están vinculados al narcotráfico, como las estructuras de Iván Mordisco y el mismo ELN. Ahí no hay una discusión de paz, hay una discusión de intereses. Esta decisión lo que busca es dejar definitivamente un parámetro inconstitucional de una negociación de paz. No me parece que la JEP haya sido creada para eso o que se pueda meter en eso. Es totalmente ajeno a sus funciones. Y, frente a la paz total, pues es que es abrirles la puerta a los narcotraficantes, que es lo que está propiciando finalmente esta política de paz”, dijo Gómez, en diálogo con este medio de comunicación.