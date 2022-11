Susana Boreal denunció que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 14 años; lo hizo luego de que un tuitero le pidiera “superar el trauma”

Susana Gómez Castaño, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, denunció que fue abusada sexualmente cuando tenía 14 años de edad.

Susana Boreal, como figura la joven congresista en su cuenta en Twitter, publicó: “Sí me violaron, pero no fue mi papá. Fueron dos tipos de 26 y 28 años cuando yo tenía 14. Precisamente se busca brindar una educación integral en sexualidad para que podamos prevenir esos horrores y que no haya comentarios como el suyo, justificando eso”.

El trino fue en respuesta a un usuario de esta red social, que en un reprochable gesto le dijo: “esperemos que usted supere el trauma de la violación que su papá le hizo”, luego de que la congresista defendiera el proyecto de ley de educación integral en sexualidad en la Cámara el pasado 16 de noviembre.

Sí me violaron, pero no fue mi papá. Fueron dos tipos de 26 y 28 años cuando yo tenía 14.



Precisamente se busca brindar una Educación Integral en Sexualidad para que podamos prevenir esos horrores y que no haya comentarios como el suyo justificando eso.



Educación es Prevención. https://t.co/7rN5RFA58s — Susana Boreal (@SusanaBoreal) November 17, 2022

Entre quienes aplaudieron la exposición de Susana Boreal de este proyecto en la Cámara sobresalió el representante Jaime Salamanca, presidente de la exposición VI.

“Tremenda exposición de Susana Boreal sobre el proyecto #EducaciónSexualParaDecidir. También excelente Alejandro García Ríos. Orgulloso de su argumentación. Esperemos que la Cámara los apoye. ¡Yo, como presidente de la Comisión VI, de donde viene el proyecto, ¡los apoyo!”, trinó Salamanca, a la par que aplaudió a la también activista y directora de orquesta.

Por su parte, Alejandro García expuso: “Que la ignorancia no destruya la niñez. El año pasado 112.000 niñas y adolescentes fueron madres, 4.708 tenían menos de 14 años”.

A favor de esta iniciativa, que cursa en el Congreso de la República, también se mostró la representante María Fernanda Carrascal, quien comentó: “La educación sexual integral está diseñada, justamente, para que con tus hijos no se metan. Educación de calidad e información, son las herramientas para proteger la integridad y garantizar tanto los derechos como el bienestar de los niños y niñas”.

La educación sexual integral está diseñada, justamente, para que con tus hijos no se metan.



Educación de calidad e información, son las herramientas para proteger la integridad y garantizar tanto los derechos como el bienestar de los niños y niñas. #EducaciónSexualParaDecidir pic.twitter.com/Oh7AiqJmyh — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) November 17, 2022

María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo, en contra

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, rechazó el proyecto de ley que cursa en el Congreso y busca “fortalecer la educación integral en sexualidad” en los colegios públicos y privados.

En su cuenta en Twitter, la tarde del 16 de noviembre, Cabal realizó algunas publicaciones en torno a la iniciativa radicada en la Cámara de Representantes en 2021, cuestionando que, de ser aprobada, aplicará de manera obligatoria en todos los niveles de educación, incluso en las facultades de Salud y Educación; también para los docentes en ejercicio.

Resaltador en mano, María Fernanda Cabal subrayó los que a su juicio son los puntos polémicos del proyecto de ley. En uno de ellos se lee que la iniciativa busca “el reconocimiento y la eliminación de estereotipos, roles y normas que condicionan el desarrollo de niños, niñas y adolescentes”.

En rechazo del fragmento en mención, la senadora trinó: “Pretenden dirigir la identidad sexual de nuestros niños de todas las edades. A los niños se les respeta, es la familia la encargada de enfocar la educación de sus hijos”.

En ese sentido, agregó: “Habrá que recordar que la Corte Constitucional estableció que la cátedra de educación sexual en Colombia se debe dictar en bachillerato, no en todos los niveles educativos. Esto es aberrante y nos opondremos. ¡Defendemos la familia!”.

#CuidadoColombia Pretenden dirigir la identidad sexual de nuestros niños de todas las edades. A los niños se les respeta, es la familia la encargada de enfocar la educación de sus hijos. pic.twitter.com/aoYJLHuLfZ — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 16, 2022

También se declaró en contra de la iniciativa Miguel Polo Polo, representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendiente. Según él, el objetivo es “hipersexualizar” a los niños desde los colegios.

“Enfrentamos, en plenaria de Cámara de Representantes, el perverso proyecto de ley que pretende hipersexualizar a los niños en el país. Promoviendo una supuesta “educación sexual”, en donde lo que quieren enseñar es a masturbarse, tener sexo a temprana edad y promover el aborto”, dijo Miguel Polo Polo.