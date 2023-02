Susana Boreal recibe mordaz comentario de María Fernanda Cabal por consumo de marihuana: “Qué pesar ser adicto”

La congresista Susana Gómez Castaño –también conocida como Susana Boreal– continúa suscitando polémica por la confesión que realizó este 23 de febrero. La directora de orquesta, que llegó al Capitolio Nacional como representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, aseguró que consume marihuana todos los días, por lo que sigue recibiendo reproches de algunos usuarios en redes sociales y de senadoras de la oposición.

María Fernanda Cabal fue una de las que se pronunció tras las declaraciones de la congresista del Pacto Histórico, y afirmó que le da pesar por los consumidores dependientes de sustancias como la marihuana. Acto seguido, compartió una publicación del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, en la que se demuestran los efectos del consumo.

“Qué pesar ser adicto. Ser esclavo de vicios jamás será bueno y menos cuando la afectación de la capacidad cognitiva está demostrada”, afirmó la senadora del Centro Democrático.

Qué pesar ser adicto. Ser esclavo de vicios jamás será bueno y menos cuando la afectación de la capacidad cognitiva está demostrada. https://t.co/6LhN2MF6xC https://t.co/uwvpUWAQU2 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 23, 2023

La publicación del instituto norteamericano afirma que se han comprobado los efectos adversos de la marihuana en quienes la consumen desde la adolescencia o la adultez temprana, aunque Susana Boreal no dio a conocer desde cuándo lo hace.

“Hay datos sólidos derivados de investigaciones con animales y un número creciente de estudios con seres humanos que indican que la exposición a la marihuana durante el desarrollo puede causar cambios adversos en el cerebro a largo plazo, o incluso cambios permanentes”, se lee.

Susana Boreal hace parte de la Comisión Sexta del Senado. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Las palabras de la congresista del Pacto Histórico que llamaron la atención este jueves, generando todo tipo de tendencias en Twitter.

“Soy consumidora de marihuana, hacerlo todos los días me encanta. Lo hago de manera regular y me encanta ver acá en el Congreso esa pancarta gigante que dice cannabis, porque rompe con la ideología de este país que, precisamente, criminaliza el consumo”, afirmó.

Boreal, famosa por protestar a través de la música en Medellín durante el paro nacional contra el gobierno del expresidente Iván Duque, en 2021, agregó: “Hacerlo todos los días me encanta y no me da pena decirlo, porque necesitamos una transformación cultural en este país, la marihuana no tiene nada que ver sobre cómo seamos como personas”.

Medellín, Mayo 5: La directora de orquesta colombiana Susana Boreal dirige a más de 400 músicos reunidos en el antiguo Parque de los Deseos, hoy Parque de la Resistencia, para interpretar una versión actualizada del himno nacional colombiano, en Medellín, Colombia, el 5 de mayo de 2021. Daniel de la Cortes - Agencia Anadolu - Foto: Daniel de la Cortes - Agencia Anadolu

Susana Boreal salió del clóset psicoactivo, como Daniel Carvalho

Susana Boreal siguió los pasos del representante a la Cámara, Daniel Carvalho, quien en octubre de 2022 confesó que fuma marihuana hace 25 años, es decir, desde que tenía 18 años de edad.

“Yo no lo llamaría confesión, porque una confesión está asociada más a delitos, a pecados, y yo no creo que consumir cannabis sea ninguna de las dos cosas. En segundo lugar, me sorprende que la gente se sorprenda porque yo consuma cannabis, porque digamos que existe el cliché de que quien tiene el pelo como el mío consume cannabis. Entonces me pareció gracioso eso”, dijo el congresista en conversación con Vicky en SEMANA.

Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia.

Así mismo, que le parecía que su historia de vida era “una buena muestra” de que no todo consumo de cannabis “es problemático”. Según Daniel Carvalho, su revelación tuvo como objetivo ‘tumbar’ tabús y prejuicios que tienen algunas personas sobre el consumo de la marihuana.

Luego de haber hecho la intervención en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, Daniel Carvalho señaló que la mayoría de sus compañeros en el Congreso lo felicitaron.

“Muchos también me dijeron: ‘Yo también fumo’. Qué bueno que pongamos los temas sobre la mesa, para que tengamos una verdadera discusión como país y no sigamos con cuchicheos que no aportan al debate. Entonces, yo invito a la gente a que salgan del clóset psicoactivo y que nos digan por qué consumen y cómo les ha ido”, expuso Carvalho.