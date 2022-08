“Tocará esperar a que otro alcalde no quiera ser presidente”: Francisco Santos sobre la movilidad en Bogotá

El exvicepresidente Francisco Santos criticó este viernes los problemas de movilidad de Bogotá. A través de Twitter, manifestó que para salir de la ciudad por la calle 80 hay que esperar dos horas y media, y aprovechó para lanzarle una pulla a la alcaldesa Claudia López.

Santos aseguró que “tocará esperar otros 15 años para que un alcalde, que no quiera usar el puesto para ser presidente, de verdad piense que la movilidad es productividad y desarrollo”. Y agregó: “el del carro sufre, pero el del bus sufre más”.

— Pacho Santos (@PachoSantosC) August 26, 2022

Esta semana, la alcaldesa López se refirió al tema de movilidad en la ciudad. Durante un evento, cuestionó por qué las personas siguen realizando trayectos solos en sus automóviles, ya que esto sería lo que estaría provocando aumento en el tráfico.

“No importa cuántas vías construyamos, esa manera de movernos es insostenible en el tiempo”, aseguró.

En ese sentido, de acuerdo con López, los ciudadanos deben, en algún momento, hacer conciencia de lo que genera el hecho de salir solos en carros que tienen la capacidad para transportar a más de dos personas. Si esto se tuviera en cuenta, habría menos vehículos, lo que significa menos congestión en la maya vial, señaló.

“Debemos llegar a un punto en el que nos dé pena salir en un vehículo particular de cinco o seis cupos solos, cada persona que va desesperada en un trancón va sola en un carro, tenemos muchos carros, muchas motos y muy baja ocupación”, dijo.

Las predicciones del exvicepresidente Francisco Santos sobre lo que viene para Colombia por anuncios del gobierno Petro

Frente a las decisiones y propuestas gestadas en los primeros días del gobierno del presidente Gustavo Petro, el exvicepresidente Francisco Santos analizó esta semana en ‘Vicky en SEMANA’ cuáles serían sus implicaciones para el país en el futuro.

Frente a la orden impartida por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, de suspender los bombardeos en el país, Francisco Santos aseveró fue una mala decisión. Según explicó el exembajador de Colombia en Washington, dicha decisión permitirá a los grupos armados ilegales abrir más espacios para el reclutamiento de niños, contrario a detener la criminalidad, que en últimas es lo que buscaría el Gobierno.

“No solo es un incentivo al reclutamiento, sino a la visibilidad de que tienen niños en esos campamentos, en esas zonas, para generarle este obstáculo a la Fuerza Pública. Acaba de poner en riesgo tal cantidad de menores el ministro de Defensa, que él no sabe el error tan gigantesco que cometió”, enfatizó el exvicepresidente.

Si bien la intención del Gobierno apunta a proteger a los menores y población civil, Francisco Santos advirtió que, por el contrario, la reciente orden va a victimizarlos porque los van a reclutar mucho más. “Él (Petro) dice que son víctimas, pero les acaba de poner tapete rojo a los victimarios para que sigan victimizando a los jóvenes. Eso es lo que va a suceder”, vaticinó.

La segunda predicción hecha por Francisco Santos durante su intervención en Vicky en SEMANA respondió a otro polémico anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro, esta vez, en torno al mecanismo de extradición.

El mandatario señaló que aquellos narcos que negocien con el Estado colombiano, con beneficios jurídicos y se comprometan a dejar definitivamente el narcotráfico, no serán extraditados al país norteamericano. No obstante, precisó que la extradición sí aplicará para aquellos que no negocien o reincidan en este delito.

Sobre la reacción que dicha propuesta pudo haber desatado en Estados Unidos, el exvicepresidente Santos sumó otras decisiones que también han tenido injerencia. “No es solo la extradición, son todos los instrumentos, aquí no habrá glifosato. Yo no sé si acabemos con 300, 400 o medio millón de hectáreas de coca, es posible; lo que no sé es si el mundo necesita tanta coca. Porque es que va a salir tanta de Colombia que los narcotraficantes que manejan el negocio tampoco van a inundar el mundo de coca para que baje el precio de 100 dólares el gramo a 30 o 20 dórales el gramo. No les interesa eso”, expuso Santos.

“Lo cierto es que hoy en Estados Unidos están diciendo: ‘¿qué le pasó a Colombia?’ (...). La ayuda se va, no hay duda. No es mucha, son 400 millones de dólares, eso es importante para algunas cosas. Yo creo que antinarcóticos va a desaparecer, tanto en la Policía como el Ejército. Nos van a descertificar, y eso va a empezar a generar problemas en la exportación de muchos de nuestros productos. Lo más grave no es la relación con Estados Unidos, sino la relación con el ciudadano, nos van a dejar desprotegidos. Van a desproteger al ciudadano que no comete delitos y van a proteger al ciudadano que comete delitos”, dijo el exvicepresidente durante su análisis.