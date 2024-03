Tolima, en alerta roja: habitantes son víctimas de retenes ilegales, carnetización y extorsión por parte de grupos criminales

Matiz asegura que la situación impacta a todos los municipios, pero resalta a Chaparral, Rioblanco, Planadas y Ataco, que forman parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como los más afectados. La violencia no es nueva para sus habitantes, que viven una situación que desde hace más de una década no se presentaba.

“Se han dedicado a realizar actos que no se veían desde hace más de 15 años en nuestro departamento, por ejemplo, a hacer retenes ilegales. Hemos tenido retenes en los municipios de Chaparral y de Ataco, en un paso entre Las Señoritas y Santiago Pérez. También hemos tenido retenes ilegales en Puerto Saldaña. Las Farc marcan carros otra vez, como sucedió con un exalcalde del municipio de Rioblanco. Por otra parte, están llamando a las diferentes comunidades a reuniones. Estamos preocupados”, manifestó la gobernadora a este medio.

Piden hora de cierre de los comercios, “volumen moderado” en ellos, anuncian la imposición de “multas” a quien no cumpla y aseguran que se debe organizar los sitios después de eventos. También dicen que “el personal de cada caserío tendrá que realizar un día de jornada comunitaria al mes para embellecerlo”.

Le hicieron caso a la gobernadora

La situación que vive la ciudadanía fue denunciada por la gobernadora en varias ocasiones, reclamándole al presidente porque se sentía sola combatiendo la delincuencia y diciéndole que la seguridad no se garantiza “a través de intervenciones en televisión, ni a través del Twitter”.

“Yo fui a la cumbre de seguridad en Bogotá a exigir menos retórica y más acciones concretas del Gobierno nacional para combatir la delincuencia y la guerrilla en el sur del Tolima. Nosotros no podemos quedarnos mudos, ni tampoco voy a permitir que 20 años de esfuerzo de gobiernos departamentales, nacionales y cooperación internacional se echen a la basura. Creo que fuimos escuchados”, indicó.

La gobernadora se dirigió al presidente Gustavo Petro, con quien aún no habla, para invitarlo al consejo de seguridad, con el fin de que vea por sí mismo lo que ocurre en los municipios tolimenses. “En 20 años, quienes fuimos víctimas vimos y sentimos cambiar la historia del sur del Tolima y de Planadas. Dígame si no tengo por qué emocionarme, por qué reclamar con vehemencia –pero con respeto– que nos apoyen, que no nos dejen solos, que combatamos a los criminales que quieren tomarse el territorio”, concluyó la gobernadora.