“Tremendo show” hizo un candidato a la alcaldía de Santa Marta impidiendo la inmovilización de un vehículo

Al parecer, la historia se remonta a una pareja que se movilizaba en el vehículo en medio de una emergencia de salud, pero no contaba con los documentos al día del vehículo, tecno-mecánica y licencia de conducción, además de que se encontraba mal estacionado.

El candidato conocido como 'El Cura' se subió a una grúa y no dejó que el vehículo fuera inmovilizado | Foto: Captura de video de Red de Apoyo Ciudadana

Según información extraoficial, el vehículo involucrado en los hechos le pertenece a Francisco Moreno Mendivil, y finalmente no pudo ser subido a la grúa ni ser inmovilizado. Algunos ciudadanos han dicho que el aspirante a la alcaldía solo pedía que la mujer fuera llevada al centro asistencial y luego sí se le impusiera la sanción que tuviera lugar.

SEMANA contactó a su equipo de trabajo para conocer la versión del candidato, pero hasta la publicación de esta nota no recibió respuesta alguna.

En una ocasión en diálogo con este medio se defendió de acusaciones en su contra y dijo que no hace política con la fe.

“He venido recibiendo ataques. Comienzan a desinformar a la ciudad para que comience a dudar del proceso. No es fácil porque son estructuras las que tenemos que remover. Cada ofensa la devolveré con una bendición” , dijo en el momento de la entrevista con SEMANA .

Adicionalmente, aseguró que no es la primera vez que deja la sotana para defender a su pueblo.

“Hace 24 años viví este caminar. Fui candidato a la Gobernación y me tocó enfrentar a la clase política del Magdalena. Al período siguiente, debí de ser el gobernador, pero tuvieron injerencia las autodefensas y pusieron a su candidato. El obispo me suspendió el ejercicio. Cuando pasó la actividad política, él estuvo facultado para volverme a reintegrar. Ahora me quitaron el ejercicio del ministerio definitivamente, así lo pedí a Roma en enero de 2023″, dijo ‘El Cura’.