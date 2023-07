“Vamos rumbo al caos total”: Sergio Fajardo cuestiona conversaciones entre Gobierno y ELN

Sergio Fajardo, excandidato presidencial, reaccionó al secuestro de una sargento del Ejército Nacional y sus dos hijos, menores de edad, a manos del ELN. Por medio de su cuenta de Twitter, el líder de Dignidad y Compromiso cuestionó los diálogos del Gobierno y la guerrilla.

De acuerdo con Fajardo, en medio de un recrudecimiento de la violencia en todo el país, el Gobierno debería hacer pedagogía para justificar la ‘paz total’. Además, aseguró que no basta con “la voluntad del supremo” y dijo que el país va rumbo al “caos total”.

“¿Cómo se puede entender la negociación con un grupo armado que, sin asomo de humanidad, secuestra a dos niños de 6 y 8 años, uno de ellos con autismo? Urge que el gobierno haga pedagogía para justificar las razones de la paz total. No basta con la voluntad del supremo. Cada día aumenta la violencia, la desconfianza, el miedo y el malestar ciudadano. Vamos rumbo al caos total”, dijo el excandidato presidencial en la red social.

Sergio Fajardo - Foto: Nicolas Linares

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, también rechazó el secuestro de la sargento segundo del Ejército, Ghislaine Karina Ramírez Chitiva, y sus dos hijos menores de edad. Todo apunta a que el ELN los tiene retenidos.

“No puede hablarse de paz y simultáneamente secuestrar a una mujer y a sus pequeños hijos, solo por el hecho de tratarse de una integrante de la fuerza pública. ¡La suboficial Ghislaine Karina Ramírez y sus niños de 6 y 8 años deben ser inmediatamente liberados!”, manifestó el jefe de cartera.

Del mismo modo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se pronunció sobre este hecho. “Condenamos enérgicamente el secuestro de la suboficial del ejército Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad en Arauca. Instamos al ELN a pronunciarse sobre este hecho violatorio del DIH y, de ser responsables, a liberar a estas personas inmediatamente”, indicó en un comunicado.

Hablan los padres de la sargento Ghislaine Karina Ramírez, secuestrada por el ELN en Arauca

Sargento Ghislaine Karina Ramírez Chitiva - Foto: Ejército Nacional

A pesar de que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha abogado por la denominada ‘paz total’ y los respectivos diálogos con el ELN, la guerrilla parece no tener voluntad respecto al cese de hostilidades.

En las últimas horas se conoció que la sargento segundo del Ejército Nacional Ghislaine Karina Ramírez Chitiva y sus dos hijos menores de edad, presuntamente, fueron retenidos por un grupo armado al margen de la ley.

Los padres de la sargento Ramírez dieron detalles sobre los últimos momentos que compartieron con su hija antes de que partiera rumbo al departamento de Arauca.

En primer lugar, el señor Gerardo Ramírez, padre de la sargento, precisó que, aunque el secuestro se conoció hasta la madrugada de este miércoles 5 de julio, está desaparecida desde el pasado lunes: “Ella salió de aquí de Melgar el domingo, a las 3:30 p. m. El trasteo lo envió ella cuatro horas adelante y llegó bien, pero mi hija iba en su carro, con los niños y una perrita”, relató.

La familia no ha recibido mayor información sobre el paradero de su hija y nietos. De hecho, don Gerardo tuvo la intención de hacer el mismo recorrido que la sargento, con la esperanza de encontrar alguna pista, sin embargo, desde el Ejército le hicieron un llamado a la paciencia.

“Lo único que me dijeron era que tenía que tener tranquilidad y paciencia; les dije que paciencia no puedo tener porque yo tengo que mirar a ver qué hago. Estaba pensando madrugar hoy e irme a hacer la ruta que ella hizo para ver si la puedo localizar, pero debido a unas visitas que tuve del Ejército, psicólogos... me decían que lo mejor era esperar”, contó el señor Gerardo en diálogo con SEMANA.

Sargento Ghislaine Karina Ramírez, secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca junto a sus dos hijos. Suministrada por Gerardo Ramírez, Ejército Nacional. - Foto: El País

Para el padre de la sargento, la demora entre el momento en que su hija desapareció y la confirmación del Ejército Nacional tiene una razón de ser: “No querían que los medios de comunicación supieran”.

En ese orden de ideas, Gerardo Ramírez consideró que el Ejército pretendía que la situación se resolviera lo más pronto posible, aunque evitando que el secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez Chitiva se convirtiera en noticia.

Mientras que desde el Ejército invitaban a Gerardo a que estuviera tranquilo, él optó por todo lo contrario, pues argumenta que se trata de su hija y no se va a quedar quieto.

“Es mi hija, son mis nietos y yo no puedo quedarme quieto”, manifestó.