“Vergüenza”: Polo Polo se despachó contra Francia Márquez por estar en la lista de 25 mujeres más influyentes de 2022

La vicepresidenta colombiana Francia Márquez fue incluida hace pocos días como una de las mujeres más poderosas del mundo, un ranking que hace anualmente el prestigioso diario británico The Financial Times.

Márquez aparece en ese listado al lado de otras grandes mujeres como Sanna Marin, la popular primera ministra de Finladia, una de las líderes mundiales más elogiadas en los últimos años por su papel en la lucha contra la covid-19 y su valentía frente a su temible vecino, Rusia. También está Meghan Markle, la actriz que ha desafiado las antiguas reglas de la monarquía británica y ha dejado al descubierto muchos de sus pecados.

De igual manera, está la tenista Serena Williams, la actriz Michelle Yeoh, la activista Oleksandra Matviichuk, la escritora Annie Ernaux, la presidenta de CVS Karen Lynch, la ministra de medio Ambiente de Pakistán, Sherry Rehman; la médica Rebecca Gomperts; las mujeres de Irán y MacKenzie Scott, la empresaria filantropa y exesposa de Jeff Bezos.

A pesar de este importante reconocimiento, la vicepresidenta no se salvó de las críticas de la oposición, especialmente del representante Miguel Polo Polo, quien la calificó como “vergüenza” para la población afro.

“Sí influye…. pero lástima y vergüenza para la población negra”, fue el corto pero duro mensaje de Polo Polo contra la vicepresidenta.

Este es un capítulo más en medio del fuerte enfrentamiento que han tenido el congresista y la vicepresidenta en los últimos meses.

La semana pasada, por ejemplo, Polo Polo acusó a Márquez de querer apropiarse del movimiento Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo , con el cual el representante se hizo elegir en el Congreso.

“La izquierda no pudo robarme la curul y ahora, en cabeza de Francia Márquez, pretenden apropiarse del partido político que nace gracias a los más de 40 mil colombianos de derecha que votaron por mi ¡No la tendrán fácil! No soy ni seré parte de este gobierno y no vendo mis convicciones”(sic), trinó Polo Polo.

Todo se debe a la batalla que perdió el congresista en el Consejo Nacional Electoral: el Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo, movimiento afrodescendiente que avaló su candidatura al Congreso, obtuvo sin su participación la personería jurídica del Partido Ecologista Colombiano.

El partido, fundado por Ney Gregorio Navarro Jaramillo, respaldará al Gobierno y el representante se encuentra en una encrucijada por su posición opositora.

Por esto, el representante acusa a la vicepresidenta Francia Márquez de querer apropiarse de la colectividad, la cual logró la personería jurídica con su curul.

Su curul no está en riesgo, dado que el Consejo de Estado negó las acciones que pedían suspender al congresista mientras se tramitaba la nulidad de su elección. Sin embargo, el senador deberá decidir si renuncia a la nueva colectividad o si, por otro lado, se tolerará su posición de oposición.

Hasta el momento, tal como se ha visto en sus última declaraciones, Polo Polo parece no querer dar el brazo a torcer y sigue en oposición, a juzgar por las últimas declaraciones que ha dado, en las que no pierde oportunidad para irse lanza en ristre contra las decisiones que toma el gobierno de Gustavo Petro.