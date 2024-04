Vicepresidenta Francia Márquez participó en el Congreso Mundial de Neutralidad: “Hay que tomar partida siempre a favor de la vida”

Francia Márquez Mina hizo un llamado en favor de la vida y aseguró que, ante las inequidades, desigualdades e injusticias por la que atraviesa el mundo, no se puede ser neutral. “Hoy, cuando el mundo está tan convulsionado, cuando en tantos lugares el conflicto armado y la violencia están en contra de la humanidad, cuando se están cometiendo genocidios, creo que se debería ir en favor de no aceptar que la humanidad, que la existencia de la vida en el planeta, se extinga (...) Hoy no podemos ser neutrales ante las injusticias, antes las inequidades y desigualdades por las que atraviesa el mundo. No podemos ser neutrales ante las policrisis que afectan el planeta y que cada día ponen en riesgo la vida”, dijo.