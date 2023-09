Video: Mario Fernández usa los nombres de su prima, Verónica Alcocer, y Gustavo Petro para hacer campaña a la Gobernación de Sucre

“Desde hace semanas vienen con ese comentario, tratando de desprestigiar mi nombre. Ante los medios, el mismo presidente y Verónica hemos hecho claridad de eso. No hay ningún aprovechamiento. Por ejemplo: si voy un fin de semana a La Mojana sucreña ―llevan más de un año bajo el agua― y estoy en un evento con la primera dama y me pasa por el frente el director de la Unidad Nacional del Riesgo, siento que tengo la obligación de recordarle a ese funcionario que en La Mojana están esperando que solucionen ese problema de la manera que consideren institucionalmente. Es lo que he hecho en algunas ocasiones en pro del departamento. Mal haría en no hacerlo, en no representar y no tener vocería de mi gente. Pero no hay un acto ilegal, no pido un contrato para nadie, no entrego una hoja de vida y no favorezco a nadie”, dijo.