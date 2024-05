Visiblemente afectada, Laura Sarabia habló de los escandalosos audios de Benedetti. Esta es su declaración ante el CNE

Si algo convirtió a Laura Sarabia en la mujer más cercana a Gustavo Petro desde la campaña presidencial fue su prudencia. Es hermética, corta de palabras, “una tumba”, como la describen las personas más cercanas. Y así lo demostró ese día, el 18 de julio de 2023, cuando rindió una versión libre ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en medio de la investigación por violación de topes electorales en la campaña presidencial del Pacto Histórico.

Sarabia, quien no da entrevistas y prefiere hablar solo con pocos periodistas bajo la protección de la fuente, acudió al CNE en un momento en el que estaba por fuera de la Casa de Nariño. En ese momento, Petro, presionado a raíz del escándalo de las acusaciones de la exniñera Marelbys Meza contra Sarabia, la retiró del cargo.

Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, investigadores del caso, dedicaron gran parte de la audiencia a que Sarabia escuchara los explosivos audios que reveló SEMANA el 4 y 5 de junio de 2023. En ellos se oye al hoy embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, referirse con palabras de grueso calibre contra la politóloga y haciendo explosivas denuncias de la campaña que llevó al líder del Pacto Histórico a la Casa de Nariño. A ella, en un momento, se le ve visiblemente afectada. Fue la primera vez que se refirió al escandaloso episodio.

¿Qué tiene que decir de los audios de Armando Benedetti revelados por SEMANA?, le preguntó el magistrado Prada. Sarabia, incómoda, se salió por la tangente. “No tengo conocimiento ni sé el porqué de las afirmaciones del embajador Benedetti en dichos audios. Lo único que puedo constar es mi función en la campaña de Gustavo Petro: hacía la coordinación de la agenda política del candidato, así como determinaba a qué entrevistas asistía, debates o reuniones de materia política. Más allá de eso, el hoy presidente siempre fue enfático en decir que toda donación o ingreso de recursos de cualquier índole debía ser tramitado a través del gerente de la campaña, Ricardo Roa”, respondió.

Laura Sarabia declaró en julio de 2023 ante el CNE. Fue la primera vez que habló de los explosivos audios de Armando Benedetti revelados por SEMANA. | Foto: AFP

Por su parte, el magistrado Ortiz le preguntó qué tuvo que ver Benedetti con la campaña de Petro. Ella, quien llegó de la mano del exembajador en Venezuela, contó: “En octubre de 2020, el exsenador Armando Benedetti decidió apoyar políticamente al entonces senador Petro en una futura candidatura a la presidencia y forman una relación política de manera programática para construir una posible candidatura. Posterior a eso, a finales de 2021, Benedetti toma una posición directa en la campaña. Al igual que yo, ayudaba a manejar la agenda política del candidato, se convirtió en un coordinador político, determinaba si el candidato iba a una ciudad o en qué regiones tenía que concentrar su campaña de acuerdo con las encuestas y popularidad”.

Sarabia informó que se vinculó de manera directa con la campaña. Trabajó en la primera y segunda vuelta. “No trabajé en la consulta presidencial del Pacto Histórico”, dijo. En la primera vuelta, afirmó, “recibí dos pagos de 10 millones de pesos cada uno y en la segunda vuelta, otro de 7 millones de pesos”.

¿Estos pagos están debidamente documentados?, preguntó el magistrado Ortiz. “Yo tenía un contrato firmado con la campaña y el pago me lo hacían directamente a mi cuenta bancaria”, sostuvo Sarabia. El CNE reprodujo uno a uno los audios de Benedetti revelados por SEMANA, en los que él dijo: “Nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijue... campaña. Si no hubiera sido por mí no ganan, para que me des ese tratamiento”.

A Sarabia le preguntaron en qué consistió el trabajo de Benedetti para que hablara de esa forma. Y ella habló con la voz casi atragantada: “Quiero manifestar ante ustedes que no había vuelto a escuchar los audios del embajador Armando Benedetti. Frente a su función, lo que tengo conocimiento es que él era un coordinador político y ayudaba a estructurar la agenda. Más allá de alguna función que haya realizado, no tengo conocimiento”.

Gustavo Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti. | Foto: Getty/SEMANA

A renglón seguido, el CNE le dejó escuchar el segundo audio. “Perdón, Laura, pero ya uno explota, también es que se pasan de calidad. Yo fui el que organicé todos los votos hijue... en la costa, todos hijue..., sin que pusieran un peso, además, esa plata se fue para el Pacífico”, afirmó Benedetti.

Sarabia dijo no tener conocimiento de los hechos a los que se refería el exembajador. “Mi relación en la campaña no tuvo ninguna relación con la financiación, por eso, no sabría decir qué quiere decir”, destacó.

Sarabia siguió escuchando los audios, y el magistrado Ortiz le preguntó qué sabía sobre los 15.000 millones de pesos que, según Benedetti, él consiguió para la campaña de Petro. Ella guardó un breve silencio y se desahogó. “La verdad, como ustedes escuchan en los audios, el trato del embajador, sus palabras de grueso calibre, las agresiones, las humillaciones a las que fui víctima como mujer, como funcionaria, eh, más allá de eso no tengo nada más qué decir. No sé a qué hacía referencia el embajador. Lo único que puedo decir es que lo ayudé durante todo mi embarazo en la campaña a organizar una agenda del candidato, nunca fui ni testigo de financiación ni de los 15.000 millones a los que hace referencia. Tampoco fui testigo a muchas de las cosas incoherentes de las que hace mención al embajador Armando Benedetti”.

Luego, le preguntaron: manifieste al CNE si intervino o participó de las reuniones que realizó Benedetti donde se habló de los 15.000 millones de pesos. “Yo participé por medio de mis funciones en muchas de las manifestaciones de las que hace referencia el embajador Benedetti, recorrí el país con el entonces candidato Gustavo Petro, pero no fui testigo ni tengo conocimiento si fueron financiadas por los 15.000 millones de pesos. El candidato siempre decía que todo recurso, donación o logística de eventos debía ser tramitado por el gerente de la campaña”, expresó Sarabia.

La hoy directora del Dapre durante su versión libre. | Foto: Suministrado a Semana

Ella contó que había un equipo de líderes políticos encargados de organizar las manifestaciones en la costa. “En una de esas participaba el entonces senador Armando Benedetti por su posición como congresista del Atlántico”, manifestó. “No había como tal un líder o alguien que tuviera la responsabilidad de una región, se determinaron ciertas cabezas, un congresista, movimientos sociales que tuvieran cierto auge en cada región, y ellos formaban un equipo y organizaban políticamente las manifestaciones como los diferentes actos donde no participara el candidato”, añadió.

¿Por qué Benedetti relaciona este tema con el Proceso 8.000?, le preguntaron los magistrados del CNE. Sarabia pidió que lo interrogaran a él. “Muchas de las cosas, como ustedes han escuchado en los audios, eran incoherentes. Gran parte eran insultos, otras hacían referencias humillantes a mí, otras humillantes al Gobierno. Él tiene que decir qué trataba de insinuar cuando hacía esas insinuaciones”, aseveró.

Sarabia reconoció que era la primera vez que se confesaba sobre ese doloroso episodio y casi llora: “Es la primera vez que hablo sobre los audios, sobre las manifestaciones que hizo el embajador Armando Benedetti. Entenderán que para mí no ha sido un momento fácil debido a eso, no solo por la coyuntura nacional, sino como mujer, como mamá, como hija. He tenido momentos difíciles y creo que nadie ha hablado de la violencia política que tienen las mujeres en este país”.