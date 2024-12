Todo lo que vivimos no es resultado de la casualidad, todo lo creamos con lo que hacemos, pensamos y sentimos , de eso se trata la ley de atracción.

Piense en momentos particularmente "afortunados" que haya tenido recientemente. Una oportunidad de trabajar desde casa, por ejemplo, pero ¿por qué no considerarla un reflejo de su desempeño exitoso?

¿Qué es la ley de la atracción?

Esta ley plantea que nuestros pensamientos tienen el poder de atraer a nuestras vidas todo aquello que deseamos. Que tenemos la capacidad de influir en los acontecimientos y circunstancias de nuestras vidas.

Viene de la idea de que el universo está formado por vibraciones positivas y negativas; y que nosotros atraemos todo aquello que vibra en la misma frecuencia que nuestros pensamientos.

¿No le ha pasado que dice que este no es su día y efectivamente le pasan cosas no tan buenas? Al decir “hoy no es mi día”, usted mismo configura su estado de ánimo y así se proyecta a los demás y atrae eso que piensa.

Al contrario, si usted piensa que tiene buena racha, va a ser más positivo frente a las situaciones, lo que lo va a llevar a encontrar soluciones más fácilmente, a comunicarse mejor con quienes le rodean y así, a conseguir mejores oportunidades que le confirmarán que efectivamente tiene buena racha.

Una actitud positiva frente a la vida lo motivará a alcanzar sus objetivos, porque está dispuesto a hacerlo y confía en sus capacidades para lograrlo. Además, le conectará con personas y situaciones que lo ayuden en el proceso.