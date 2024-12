El reguetonero se ubica en el primer lugar no solo por las millonarias ventas y descargas de sus canciones, sino por su interacción en las redes sociales, las cuales han permito a artistas como él darse a conocer más rápidamente, pero también ha vuelto aún más competido el negocio de la música.

Además, el puertorriqueño no está solo en el nuevo ranking, en el puesto 15 se ubica el colombiano J Balvin, mientras que su compatriota Karol G le faltó poco para clasificar.

No obstante, el alcance de Bad Bunny se extiende más allá de América Latina. Tuvo 8 canciones diferentes en el Top 50 en las listas de Spotify en Estados Unidos, que es el mercado de música más grande del mundo.

El canadiense Justin Bieber, en el segundo lugar, alcanzó ventas por US$175.000 y 208 millones de reproducciones en Spotify, mientras de que J Balvin vendió US$24.500 y reportó 182 millones de reproducciones en Spotify.

En Bloomberg advierten que la lista no incluye a todos los grandes artistas, pues muchos no tienen nueva música o no están de gira.

Este es el ranking completo