“Aquí hay tela por cortar… ojalá me citen a un debate”: el ministro de Salud se defendió por sus declaraciones sobre las UCI

El 11 de mayo, dos semanas después de haber sido anunciado como el nuevo ministro de Salud y Protección de Colombia, Guillermo Jaramillo dio unas declaraciones que fueron como polvorín para el país.

“Aquí montaron un negocio con el covid y triplicaron las camas de unidades de cuidados intensivos, ahí estuvo uno de los grandes negocios y nadie dijo nada, en nuestro departamento abrieron unidades de cuidado intensivo como si hubieran abierto cualquier tipo de droguería”, dijo el jefe de la cartera sanitaria.

“Me gustaría, y lo voy a hacer, saber cuántos salieron vivos de esas camas. Lo más peligroso que podemos tener es una cama de cuidado intensivo sin tener la gente entrenada y capacitada para atender eso. Eso no nos lo han dicho, pero el negocio sí se hizo, y en grande con el covid. El covid solucionó muchos problemas, pero no para la gente, porque la empobreció en este país”, agregó.

En la Comisión Séptima de la Cámara de Representes se ha debatido la reforma a la salud. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Las declaraciones no cayeron nada bien. Y las críticas fueron como una explosión pirotécnica. Un día después de lo sucedido, Jaramillo se refirió en redes sociales a lo que había sucedido. Básicamente, enfatizó en que estaba denunciando un negocio y no demeritando el trabajo.

“Por supuesto, los médicos, enfermeros y demás personal de la salud, que dieron hasta su vida por salvarnos durante la pandemia por el covid-19, no sacaron provecho del virus, no decidieron en qué ni cómo invertir los recursos para atender las necesidades de la población colombiana”, publicó Jaramillo, en concordancia con lo que el 12 de mayo compartió Gustavo Petro.

El representante Andrés Forero, del Centro Democrática, ha criticado varios puntos de la reforma a la salud. Ha sido el opositor más férreo. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Ahora, se puede decir que este tema en versión de Jaramillo tiene un nuevo hito. Este 23 de mayo, en el mismo escenario donde pronunció las palabras iniciales, la Comisión Séptima de la Cámara, se defendió e insistió en que hay una denuncia que él mantiene.

“He preferido siempre callarme porque seguramente me van a tergiversar. Yo nunca hablé mal de los médicos porque si yo soy médico cómo no defiendo a los médicos. Terminaron diciendo que yo estaba hablando mal de los médicos”, comenzó diciendo en medio de su intervención.

Explicó que aquel día se refirió al tema, porque en medio del debate aseguraron que una de las figuras que crea el Proyecto de Ley 339, se convertiría en un negocio.

“Eso a raíz de que el doctor Cristo dijo que el próximo negocio van a ser los Caps y yo le dije sí, así como también las UCI en un momento dado”, agregó.

A línea seguida invitó a los representantes a que cuestionen a profundidad y con una de las figuras que les da la Ley Quinta lo que ha dicho.

“Yo quiero aceptarles un debate a ustedes; les aceptó un debate. Ojalá me sienten ustedes a mí a un debate y miremos lo que sucedió en la pandemia y lo que sucedió con las UCI. Hacemos ese debate una vez pase esto. Hagámoslo para que ustedes vean”, dijo en un tono de certeza.

Durante los meses más críticos de pandemia, Colombia pasó de tener 5.000 camas UCI a más de 13.000. - Foto: Subred Centro Oriente E.S.E

A línea seguida insistió en que tiene argumentos reales.

“Yo les presento. Inclusive un importantísimo representante de Cambio Radical del Valle se paró aquí a decir cómo era el negocio. Y tuvo que posteriormente el ministro Ruiz aceptarle lo que había dicho ese parlamentario”, recordó.

Luego, dijo que los medios de comunicación transmitieron de otra forma lo que él había dicho.

“Si hay tela para cortar, comencemos a cortarla, yo les acepto los debates que ustedes quieran. Pero a mí no me pueden tergiversar los medios y utilizarme como me han utilizado, a decirme que es que estoy en contra los médicos de este país cuando yo soy médico y defiendo a los médicos”.

“Hagamos el debate”, concluyó sobre este tema, Guillermo Jaramillo.