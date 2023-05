🔴 En vivo | Reforma a la salud: después de tres horas, los congresistas se disponen a votar los últimos artículos del polémico proyecto; siga aquí el minuto a minuto

Ya empezaron otra vez el gobierno y @agmethescaf con las 鈥渏ugaditas鈥 en el tr谩mite de la reforma a la salud.



Est谩bamos citados a las 9 a.m. y aplazaron a las 11 a.m.



Varios de los art铆culos restantes requieren mayor铆a absoluta y al parecer todav铆a no la tienen.