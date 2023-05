Reforma a la salud: “el Gobierno ya logró sacar adelante de los temas más peligrosos”, representante Andrés Forero

El representante a la Cámara por Bogotá Andrés Forero ha sido tal vez uno de los congresistas de la Comisión Séptima de esa corporación que más se ha opuesto a la reforma a la salud. Allí se le ha visto reclamando por el trámite de la discusión y enfrentando al oficialismo porque considera que el proyecto es contraproducente para el sistema de salud en el país.

En entrevista con SEMANA, el congresista hizo un amplio balance de los puntos más polémicos que se han aprobado de la reforma a la salud y lo que podría pasar el próximo martes en el debate que está citado.

SEMANA: ¿que se espera que pase el próximo martes en el debate de reforma a la salud?

ANDRÉS FORERO (A. F.): realmente siento que esto es una sesión de trámite los temas más sensibles de la reforma ya fueron votados, ya el Gobierno logró sacar adelante de los temas más peligrosos a juicio nuestro. Los que quedan son artículos relativamente sencillos, aunque hay algunos que están relacionados con facultades extraordinarias.

Vamos a ver qué termina sucediendo, pero hasta el momento el Gobierno ha tenido suficientes votos. Creo no debería haber sorpresas, posiblemente, la única sería la relacionada a las facultades extraordinarias en uno de los últimos artículos del proyecto. El presidente (Agmeth) Escaf se salió con la suya y logró que no se diera un debate a fondo sobre esos artículos más sensibles y logró pupitrearlos en unos bloques donde muy pocos congresistas intervinimos.

El debate de la reforma a la salud podría ser aprobado en primer debate el martes. - Foto: Guillermo Torres

SEMANA: ¿cuáles son esas facultades extraordinarias que tendría el presidente Petro?

A. F.: el Congreso le concede las facultades que tiene la rama legislativa para que se haga cargo de muchos de los temas relacionados con el personal de la salud. Adicionalmente, con la Superintendencia que también tendría que definir. Hay algunas prevenciones de parte de la Universidad de los Andes, en el numeral 4 del artículo 138, de modificar y complementar las normas en materia de salud pública. No está claro o no está completo aparentemente el régimen de transición y le dan al presidente la posibilidad de complementarlo por decreto, eso nos parece inconveniente. Se habla del tema de la capitalización de la Nueva EPS que hoy el Gobierno no puede hacerse cargo porque mayoritariamente son las cajas de compensación las que tienen el control.

Nos parece que son excesivamente amplias y que no se justifica que deban ser aprobadas. Esperamos que ojalá la Comisión Séptima las niegue porque no debemos delegar las funciones que tenemos en términos constitucionales.

SEMANA: ¿qué puntos ya se aprobaron que eran los más polémicos del proyecto?

A. F.: Son muchísimos, en particular tengo mucha preocupación con la creación de los fondos de la Adres, el artículo 76, que establece la contratación abierta de salud. En teoría ya no vamos a ver contratos, por ejemplo, ante la Adres y los prestadores de salud, que podría ir a donde la Adres y tiene el compromiso de pagarle el 80% del total de las facturas a los 30 días y el 20% restante se pagaría después de la revisión de las facturas a través de auditorías. Sentimos que lo que va a hacer es que se presente un agotamiento anticipado de los recursos de la salud, que vuelvan esos fantasmas de los septiembres negros de los sistemas de los seguros sociales en Colombia, adicionalmente se va a prestar para grandes focos de corrupción. Está replicando la forma en que la Adres aborda la reclamaciones del SOAT y eso ha sido muy problemático.

Después está la desaparición de la EPS en la práctica, que supuestamente hace un tránsito a las gestoras de salud y vida, pero todas las funciones que tienen las EPS en la práctica son asumidas por el Ministerio de Salud, los entes territoriales y la Adres. Sentimos que no hay capacidad técnica y administrativa para que hagan ese reemplazo y en dos años no va a ser posible que la construyan.

El congresista alerta que sería una reforma contraproducente. - Foto: UTL del congresista.

Adicionalmente está el tema de los centros de atención primaria de salud, que son el núcleo de este nuevo sistema al que nos están haciendo transitar. Van a ser centros que, a pesar de que hoy dicen que pueden ser mixtos, privados y públicos, van a terminar siendo públicos, y a hacer todo el proceso de caracterización. Son los que en teoría deberían remitirnos a todos, debemos estar adscritos a un centro de salud que esté cerca y ellos serían los encargados de hacernos después transitar por todo el sistema. La verdad es que hoy ninguno de los centros de acción primaria en el país tiene la capacidad de hacer eso y no veo que lo puedan hacer en el futuro cercano y lejano.

Sentimos que se estaba poniendo en riesgo a la población que tiene enfermedades huérfanas, raras y crónicas. Son personas que hoy tienen en general unos buenos tratamientos y esto se está poniendo en riesgo. Va a haber problemas de coordinación entre los distintos entes territoriales que supuestamente tienen que garantizar la salud de los colombianos.

Sentimos que con la centralización de la Adres se está regresando en el tiempo. El país había avanzado en la concentración y la centralización de los recursos. Se está framentando la atención, los recursos y con eso sufren los pacientes y se crea más de corrupción.

SEMANA: ¿cómo califica las posiciones que tuvieron los congresistas de los partidos que recientemente se declararon en independencia?

A. F.: siento que el texto que se terminó aprobando fue muy similar al que había generado las críticas de los partidos. Algunos votaron que no a los artículos más problemáticos, otros los terminaron acompañando. Lo que sí puedo decir es que hubo cambio de ministro pero la reforma se mantuvo inalterada, no sufrió modificaciones sustantivas.

Representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero. - Foto: Equipo de comunicaciones.

SEMANA: ¿cómo ha actuado el Gobierno y los nuevos ministros sobre la reforma?

A. F.: el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo no han logrado argumentar y demostrar la conveniencia de esta supuesta transformación fundamental. El ministro básicamente no habló durante toda la votación del proyecto, cuando uno le hacía preguntas a los ponentes sobre quién se iba a hacer cargo de la gestión del riesgo primario y técnico en el nuevo modelo, no respondían. El último informe de Hacienda que tenemos puede estar un poco desactualizado, habla de 100 billones de pesos en los próximos 10 años, que se requerirían para implementar esta reforma. Es una reforma muy costosa y con resultados bastante inciertos y que quienes saben de salud plantean que va a ser un desastre. Es un gobierno que no ha defendido este adefesio y que se ha dedicado a chantajear a los partidos en términos burocráticos para lograr que se la prueben.

SEMANA: ¿cómo están los tiempos para aprobar el proyecto, le juegan en contra al Gobierno?

A. F.: tiene unos tiempos ajustados. Siento que ya no tiene la posibilidad de sacarlo en los cuatro debates de este semestre. En la práctica va a tratar de sacar este proyecto en la Cámara de Representantes. En teoría sale el martes de la Comisión debería entrar a votación la otra semana y me imagino que con eso alcanza a sacarlo de Cámara pero no al Senado.