Asociación Colombiana de Epidemiología desmiente a Petro: “no todas las muertes evitables se le pueden atribuir al sistema de salud”

En medio de la aguda crisis que vive el sistema de salud en Colombia, una cifra ha concentrado el debate de miles de expertos en el país en los últimos días. La mencionó el presidente Gustavo Petro, en varias ocasiones, por los días en que trataba de defender la reforma a la salud que se hundió finalmente, el miércoles 3 de abril, en la Comisión Séptima del Senado: en “los últimos 10 años habían muerto más de 340.000 colombianos por causas debidas a que el sistema de salud vigente no operó”.

La Asocepic aclara, sin embargo, que esto no significa que los sistemas de salud no se deban mejorar o transformar, sino que esta mortalidad evitable “debería ser mínimas, tendiendo a cero”, aunque en la práctica “ningún sistema de salud lo pueda lograr, de ahí que se reconozca que el accionar de los sistemas de salud es de medio y no resultado”.