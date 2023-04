Derecho de petición a última hora por la reforma a la salud; esto es lo que le pide Pacientes Colombia al Congreso

Según lo programado, el debate de la reforma a la salud está a horas de comenzar en el Congreso. Es más, ya desde la presidencia de la Comisión Séptima de la Cámara confirmaron que a las 10:00 a. m, de este martes 18 de abril, iniciará la sesión, en la que se supone se debatirá la reforma.

Y mientras se ultiman movimientos políticos que podrían sorprender, desde la sociedad civil volvieron a manifestar su inconformismo con algunos hechos alrededor de la construcción del texto. También a través de un derecho de petición solicitaron información detallada a los representantes que encabezarán el debate.

La ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, ha insistido en la propuesta inicial de la reforma al sector, a pesar de bastantes críticas. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

En detalle, es el movimiento social Pacientes Colombia, conformado por 195 organizaciones, el que asegura que no los incluyeron en la construcción de la reforma.

“El Proyecto 339 de reforma al sistema de salud liderado por el gobierno nacional se realizó sin la participación activa de todos los sectores de la sociedad, incluidos los pacientes”, aseguran.

A línea seguida, compartiendo lo dicho por el representante de la oposición, Andrés Forero, expresaron que dentro de la Comisión VII no se cumplió con el cronograma establecido. “Tenían acuerdos de no presentar la ponencia hasta no terminar las audiencias públicas, las cuales no se terminaron y se realizó ponencia”, detallaron.

El movimiento Pacientes Colombia convocó a jornada de movilizaciones en contra de la reforma a la salud propuesta por el gobierno Petro. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En tercer lugar, mencionaron que el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Agmeth Escaf se comprometió públicamente en la acumulación de todos los proyectos de Reforma al Sistema de Salud y analizando la ponencia de Reforma solo se tiene en cuenta el Proyecto 339.

Asimismo, aseguraron que a pesar de que han solicitado audiencia con los representantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, ha sido negada.

“Desde que elaboramos la propuesta del proyecto de ley de Pacientes Colombia, el 341, solicitamos cita con la señora ministra y la respuesta que nos dieron, fue que por orden de la ministra no nos atendía; por el hecho de pensar distinto nos tiene rotulados como los enemigos de ella y esto no es personal. Lo mismo nos sucedió cuando estaba Fernando Ruiz, que el proyecto que él intentó liderar no nos gustó y levantamos la mano, solo que el doctor Ruiz no nos cerró las puertas”, dijo a SEMANA Denis Silva, vocero de la organización.

En un quinto punto hicieron una petición directa a los legisladores.

“De manera respetuosa solicitamos se nos informe si alguno de los representantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes tiene algún conflicto de intereses y/o impedimentos o si ha recibido alguna prebenda, dádiva, ofrecimiento por parte del Ministerio de Salud, del Presidente Gustavo Petro, EPS, IPS o algún actor del Sistema de Salud”, se lee en el documento compartido.

En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes iniciará el debate de la reforma a la Salud. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Solicitudes del derecho de petición

Puntualmente, son cuatro las peticiones a los 21 congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara.

1. Pidieron informar si ellos, sus cónyuges, compañeros permanentes, o parientes del Segundo grado de consanguinidad, Segundo de afinidad o primero civil, poseen planes voluntarios en salud (planes complementarios, medicina prepagada, pólizas de salud).

2. Solicitaron informar si ellos, sus cónyuges, compañeros permanentes, o parientes del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, son socios o poseen algún tipo de participación o si hacen parte de los órganos de dirección de empresas del sector salud (Eps, Ips, proveedores del sector).

3. Solicitaron informar la Eps a la que se encuentran afiliados.

4. Solicitaron a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes investigar si alguno de los representantes o algún miembro de su grupo familiar, hasta el tercer grado de consanguinidad, fue objeto de prebenda, dádivas u ofrecimiento de parte del Ministerio de Salud, Presidente Gustavo Petro, EPS o Ips y/o algún actor del Sistema de Salud.

“Esta información es de gran importancia, ya que el día de mañana (18 de abril) se inicia la discusión del Proyecto de Reforma al Sistema de Salud y como parte de la sociedad civil queremos conocer si hay algún tipo de conflicto de interés o impedimento para la discusión del proyecto por parte de cada uno de los representantes a la Cámara”, concluyeron.

A continuación el derecho de petición completo.