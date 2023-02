Confidenciales Reforma a la salud: en la Comisión Séptima de Cámara solo hay un profesional de ese sector para el debate

Hasta la tarde de este martes 14 de febrero, el Gobierno de Gustavo Petro insistía en el tramite de la reforma a la salud como ley ordinaria, es decir, que ingresará por las comisiones séptimas de la Cámara y el Senado para su aprobación en primer debate.

El proyecto es sensible porque contempla transformar casi el 80% del sistema de salud, incluso toca el funcionamiento de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), un tema que tiene en máxima alerta a los usuarios en el país.

¿Quiénes integran la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes por donde ingresará el proyecto?

SEMANA conoció que de los 21 congresistas que hacen parte de dicha comisión, solo una dirigente es profesional de la salud: Karen Juliana López, quien ocupa una de las curules de paz, odontóloga de la Universidad del Sinú. Los 20 restantes son graduados en otras áreas.

El presidente de la Comisión Séptima de la Cámara es Agmeth Escaf, quien, según la página de la Cámara de Representantes, “cuenta con más de 25 años de experiencia como actor de teatro y televisión, presentador de televisión, productor y director”. Sin embargo, sobre él caerá la responsabilidad de designar los ponentes de la controvertida iniciativa.

En la Comisión, según la página web del Congreso, hay 3 abogados (Hugo Archila, Judith Betsy Gómez y Germán Rogelio Rozo); tres economistas, entre ellos, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, uno de los dirigentes que más le ha hecho seguimiento a la reforma a la salud. Lo mismo que Héctor David Chaparro y Juan Carlos Vargas.

También 4 maestros, de ellos, un licenciado en educación popular (Alfredo Mondragón) y tres de ciencias naturales, química y ciencias sociales (Jairo Humberto Cristo, Leider Alexandra Vargas y Jorge Alexander Quevedo).

Además, hay un técnico agropecuario (Camilo Esteban Ávila) y un comunicado social, Víctor Manuel Salcedo del Partido de La U, uno de los dirigentes que ha tomado una vocería sobre el tema en su colectividad y en la Comisión Séptima. Él es del Valle del Cauca y es la fórmula del senador Antonio Correa, quien sí es médico.

En la lista también hay una relacionista internacional (María Fernanda Carrascal), y una ingeniera sanitaria (María Eugenia Lopera).

En la Comisión Séptima del Senado la historia es la misma. SEMANA indagó y ninguno de los 14 integrantes es profesional de la salud. Hay 6 abogados, un sociólogo, una economista, una contadora, entre otros.

No ser profesional de la salud no ha limitado al grueso de congresistas a expresar su favoritismo o su malestar frente a la reforma a la salud. No obstante, lo ideal es que quienes esté al frente del estudio inicial de la iniciativa conozca en carne propia la situación del sector salud.

Aunque de momento está claro que la iniciativa se tramitará por vía ordinaria, no está descartado que el Gobierno cambie de decisión y lo lleve al Congreso como si fuera una ley estatutaria. Al fin y al cabo, modificará la ley 1751 de 2015 y contempla cambios drásticos en el sistema.

Si eso ocurre, la reforma no ingresaría por la Comisión Séptima de la Cámara sino por la Comisión Primera que maneja asuntos constitucionales y su trámite sería más demorado. Allí, el gobierno del presidente Gustavo Petro aún no tiene mayorías.