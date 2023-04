“Con el chantaje burocrático, el Gobierno le dio un entierro de quinta”: Andrés Forero sobre reforma a la salud de Carolina Corcho

Este viernes se conoció que desde la Casa de Nariño pidieron la renuncia protocolaria a funcionarios de partidos que no están apoyando la propuesta.

La reforma a la salud, bandera del Gobierno de Gustavo Petro y centro de una de las polémicas más álgidas de los últimos meses en el país, volvió a tener una crítica masiva desde la oposición. Esta vez porque se asegura que por falta de apoyo pidieron varias renuncias.

Mejor dicho, como en un juego político, se solicitó la renuncia protocolaria a funcionarios de alto cargo y que representan a los partidos Liberal, de La U y Conservador.

En detalle se trata de los viceministros de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, del partido Conservador; Sergio Octavio Valdés, viceministro de las TIC, de La U, y también afín a esa colectividad la viceministra de esa cartera, Nohora Mercado, junto con Felipe Arbouin, viceministro de Vivienda, del Partido Liberal.

El presidente Gustavo Petro estaría presionando apoyo a la reforma a la salud. - Foto: REUTERS

Con este contexto, Andrés Forero, uno de los más férreos opositores, se pronunció sobre el hecho.

“La reforma de Carolina Corcho fue construida de forma sectaria y excluyente, de espaldas a pacientes, médicos y académicos. Pero con el chantaje burocrático al que somete a los partidos para aprobarla, el Gobierno le dio un entierro de quinta a la legitimidad que nunca tuvo”, dijo el representante a la Cámara del Centro Democrático.

El representante Andrés Forero ha cuestionado en reiteradas ocasiones a la ministra de Salud, Carolina Corcho. - Foto: Foto 1: Comunicaciones Andrés Forero / Foto 2: Guillermo Torres (Semana).

Contexto de la noticia

Ministra Carolina Corcho les dijo a tres partidos que no incluirá ningún cambio en la reforma a la salud

La ambiciosa y controvertida reforma a la salud de Carolina Corcho vuelve a tambalear. SEMANA conoció que la funcionaria ya les hizo saber a los partidos políticos que no va a incluir ningún cambio en la reforma. Por esta razón, congresistas de la Comisión Séptima, que habían pensado votar favorablemente el articulado, podrían votar negativamente a esa iniciativa.

Carolina Corcho fue declarada insubsistente en junio de 2015 durante la alcaldía de Gustavo Petro. Él, sin embargo, la nombró ministra de Salud. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA-semana

Desde que se presentó por primera vez la reforma, que busca acabar con las EPS y eliminar el rol de aseguramiento sobre el cual se ha fundado el sistema, numerosas críticas y advertencias han salido a flote. Esto llevó a que el Gobierno, ya con la reforma casi hundida políticamente y con Alejandro Gaviria fuera del gabinete por haberse declarado en contra de la iniciativa, comenzara a dialogar con los partidos políticos para intentar salvarla.

En principio, se creía que ese diálogo provocaría que el texto se matizara, cosa que finalmente no sucedió. El exministro Gaviria resumió lo que está pasando de manera concluyente: “La ponencia de la reforma a la salud es peor que el proyecto original”. El exfuncionario, quien estuvo a cargo de esa cartera por seis años en el gobierno Santos, aseguró que el proyecto no solo no mejora los problemas del sistema, sino que los agrava.

Pero el miércoles en la tarde, un peso pesado también se rebeló y aseguró que presentaría una reforma estatutaria por el liberalismo. En un comunicado, el expresidente Gaviria señaló: “La ministra ha hecho una caracterización del sistema completamente ajena a la realidad. Se desconoce el origen y la calidad en ciertos análisis y datos que ha suministrado y sus comparaciones son bastante enrevesadas. Salvo por los significativos recursos para invertir en prevención, que no conocemos ninguna cifra del Ministerio de Hacienda, es poco lo que nos ofrecen en sus propuestas”.