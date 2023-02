¿El sistema de salud en Colombia discrimina entre ricos y pobres? Esto se encontró Juan Diego Alvira

En el sistema de salud colombiano, no debería haber muchas diferencias en la atención que reciben los más ricos y los más pobres, pues en teoría la suma que recibe cada EPS por paciente, sea del estrato que sea, es prácticamente la misma con una muy leve diferencia entre quienes componen el régimen contributivo y el subsidiado.

Sin embargo, los pacientes consultados por Juan Diego Alvira en un Hospital Público de Bogotá, dejan en evidencia que la gente sí siente que la situación es completamente diferente a la hora de recibir los servicios de salud. Muchos de ellos se quejan por demoras en las citas y en los procedimientos, pero en el fondo queda una pregunta. ¿Qué de todo eso está relacionado con el hecho de que no son personas pudientes?

Aparte del sistema de salud, que hoy tiene una intermediación o administración de las EPS, existen posibilidades para quienes tienen la capacidad de pagar, que es la medicina prepagada o los planes complementarios, que el presidente de la Adres, Félix León Martínez, ha considera como una manera de colarse en la fila pagando.

Juan Diego Alvira, Hospitales

Sin embargo, sacando de la ecuación esas modalidades de pago extraordinarias, en teoría los colombianos deberían recibir un servicio de salud en igualdad de condiciones. De hecho todas las EPS reciben el mismo monto por los pacientes, con lo cual se genera una competencia es por el mejor servicio, teniendo en cuenta que los usuarios pueden escoger a la prestadora de salud de su preferencia.

Juan Diego Alvira, hospitales

“Las EPS son intermediarios porque reciben dinero público y lo trasladan a hospitales. Pero hay un rol muy importante que es la del gestión del riesgo. Hacen seguimiento sobre lo que ocurre con los pacientes y administran programas claves para quienes tienen enfermedades crónicas”, explicó el profesor Paúl Rodríguez, profesor de economía de la Universidad El Rosario y experto en sistemas de salud.

Paúl Rodríguez, Profesor Economía Universidad del Rosario

En las salas de espera del hospital, Juan Diego se encontró con que la mayoría de pacientes, que hacen parte del régimen subsidiado, consideran que sí hay marcadas diferencias entre el servicio que reciben los más pudientes y los más pobres. “El rico lo atienden mejor, tiene más privilegios”, dijo una de las pacientes, mientras que otra comentó que “el rico tiene su medicina prepagada”.

“Los pobres tenemos que someternos a la filas para ver si nos asignan un cupo”, comentó otra paciente, y otra mujer que sufre de ceguera dijo que deberían tener más consideración: “recién que empezó la pandemia me rodé por las escaleras y esta es la hora en la que no he podido conseguir la cita”.

Juan Diego Alvira, Hospitales

La situación fue reafirmada por otro paciente que dijo conocer casos de pacientes que sufren demoras de 2 y 3 años para que les asignen alguna cita médica con un especialista. Sin embargo, también es cierto que hubo algunos pacientes que consideran que le sistema es problemático para todos por igual, y considera que debe haber mejoras. Algunos pacientes también le dijeron que estaban satisfechos con el servicio.

Juan Diego Alvira, hospitales

Después de su visita al hospital público, Juan Diego Alvira hizo la siguiente reflexión: “hay que mejorar el servicio de la gente más pobre en las ciudades, pero con muchísima más urgencia en el campo y en las zonas más apartadas del país”.

La reforma a la salud que plantea el gobierno de Gustavo Petro, tiene 152 artículos, y contempla, entre otras cosas, las creación de unos 2 mil centros médicos que servirán para brindar una atención primaria a los pacientes que ya no se afiliarían a una EPS, sino que quedarían inscritos en un hospital cercano a su casa.

Juan Diego Alvira, Hospitales

Plantea además la posibilidad de que haya medicina preventiva, esto quiere decir que los médicos visitarán periódicamente a las familias para hacer chequeos de rutina, sin esperar a que el paciente se enferme para acudir al centro de salud, que es uno de los aspectos que admiró la Vicepresidenta Francia Márquez del modelo que actualmente existe en Cuba.

Sin embargo, Alvira considera que actualmente los líderes políticos están llevando al país a un enfrentamiento entre ricos y pobres y considera que los ciudadanos no deberían seguirle el juego. Concluyó además el comunicador que quizá se podrían revisar las grietas que tiene el edificio y arreglarlas, en lugar de demoler la estructura y volverla a construir.