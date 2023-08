En Colombia, más de 450 mil personas se autocalifican con algún nivel de disminución auditiva

Para cuidar la audición, las principales recomendaciones son: evitar la exposición prolongada a sonidos fuertes, superiores a 85 dB; no automedicarse ni aplicarse líquidos extraños en el interior del conducto auditivo si no lo prescribe un especialista; utilizar auriculares de entretenimiento durante un máximo de una hora y a un volumen que no supere el 60 % de la capacidad del aparato; no introducir ganchos, llaves, copitos o cualquier otro elemento en el conducto auditivo, y utilizar protectores auditivos en ambientes acuáticos y ruidosos (incluidas discotecas y festivales).