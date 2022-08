Oídos: esto es lo que pueden revelar sobre el estado de salud

Pliegue del lóbulo de la oreja: esto también se conoce como signo de Frank, es decir, un pliegue diagonal en el lóbulo que puede ser digno de una enfermedad cardíaca. Hasta el momento, los científicos desconocen la causa de dicho pliegue, pero se rescata que no todas las personas con esta condición padecen de una afección cardíaca. No obstante, es importante consultar con un médico para conocer a detalle si está afectando la salud cardiovascular o no.