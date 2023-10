Este 5 de octubre se celebra el Día Mundial de la Meningitis: ¿cómo acabar con esta enfermedad mortal?

La enfermedad consiste en la inflamación de las meninges, que son los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por procesos no infecciosos (trastornos autoinmunes, cáncer, reacciones a medicamentos) o infecciosos (bacterias, virus, hongos y, con menos frecuencia, parásitos). Y afecta a todas las edades .

Muerte en apenas 24 horas

La clave es vacunar

En la actualidad, gran parte de las meningitis causadas por bacterias en edad infantil pueden ser prevenidas mediante la vacunación. Entre las vacunas disponibles destacan la vacuna antimeningocócica conjugada (MenACWY) (por ejemplo, MenQuadfi®, Menveo® y Nimenrix®) –que protege contra los serogrupos A, C, W e Y de la bacteria Neisseria meningitidis –, la vacuna antimeningocócica conjugada (MenB) (por ejemplo, Bexsero® y Trumenba®) –que protege contra el serogrupo B de la misma bacteria–, la vacuna antimeningocócica conjugada (MenC) (por ejemplo, Menjugate®, Meningitec® y NeisVac-C®) –que protege contra el serogrupo C de Neisseria meningitidis –, la vacuna contra Haemophilus Influenzae tipo B (HiB) (por ejemplo, las vacunas hexavalentes Hexavac® e Infanrix Hexa®) o la vacuna contra el neumococo Streptococcus pneumoniae (por ejemplo, Pneumovax 23®, Synflorix® y Prevenar 13®). La vacuna triple vírica (por ejemplo, Priorix®), incluida en el calendario de vacunación infantil, protege frente al sarampión, la rubéola y las paperas, que pueden causar algunos tipos de meningitis viral. En los últimos 30 años, han sido administradas más de 500 millones de dosis de la vacuna triple vírica en más de 90 países.