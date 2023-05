Estos son los síntomas de la varicela y así se debe tratar

Se trata de una enfermedad viral que afecta principalmente a las personas que no se han contagiado o vacunado.

La varicela es conocida por ser una enfermedad altamente contagiosa. Según ha señalado el Ministerio de Salud de Colombia, la probabilidad de que una persona se contagie en el transcurso de su vida es hasta del 95 %.

Las personas que están en mayor riesgo de enfermarse son las que no se han vacunado o nunca se han contagiado con el virus. La aparición de los primeros síntomas, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés), se da entre cuatro y siete días después de estar en contacto con una persona contagiada.

“El síntoma clásico de la varicela es un sarpullido que se convierte en ampollas llenas de líquido que pican, que al final se vuelven costras. El sarpullido puede aparecer primero en la cara, el pecho y la espalda, y extenderse después al resto del cuerpo, incluido el interior de la boca, los párpados y el área genital. Por lo general, toma una semana para que todas las ampollas se vuelvan costras”, explican los CDC.

No obstante, hay otros síntomas que pueden no ser tan típicos, pero también pueden ayudarles a los profesionales de la salud a dar un diagnóstico oportuno. Entre otros signos están la fiebre, el cansancio, la pérdida del apetito, el cansancio y el dolor de cabeza.

Estas autoridades sanitarias también señalan que si bien el riesgo que tienen las personas vacunadas de enfermarse es bajo, puede haber casos en los que resulten contagiados. En estas situaciones, sin embargo, los CDC advierten que los síntomas son más leves.

Entre otras cosas, podrían tener menos ampollas, poca fiebre y la enfermedad podría durarles menos tiempo.

El 95 % de las personas puede enfermarse de varicela a lo largo de su vida. - Foto: Getty Images

No obstante, en las personas que no se encuentran vacunadas existe el riesgo de que la varicela se complique y cause un cuadro clínico mucho más grave.

“Las muertes a causa de la varicela son muy poco comunes hoy en día debido al programa de vacunación. Algunas muertes por varicela siguen dándose en niños y adultos sanos no vacunados. Muchos de los adultos sanos que murieron por varicela contrajeron la enfermedad de sus hijos que no estaban vacunados”, advierten los CDC.

La varicela puede afectar con más frecuencia a los niños, por lo cual es clave la vacunación. - Foto: Getty Images

De otro lado, la enciclopedia virtual de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, MedlinePlus, indica que una vez los pacientes han sido diagnosticados con varicela deben seguir algunas medidas para que la recuperación sea más pronta y evitar que la enfermedad se complique.

“Evite rascar o sobar las zonas de picazón. Mantenga las uñas cortas para evitar daños en la piel al rascarse. Use ropa de cama fresca, suave y suelta. Evite usar ropa áspera, particularmente de lana, sobre una zona con picazón. Tome baños de agua tibia con poco jabón y enjuague completamente. Pruebe con baños de avena o almidón de maíz para suavizar la piel”, son algunas de las recomendaciones que cita MedlinePlus.

También se recomienda el uso de algunos medicamentos de venta libre. Por ejemplo, esa fuente médica advierte que puede ser buena idea aplicar una crema que humecte y calme el dolor sobre las lesiones que deja la varicela en la piel. Esto podría hacerse después de bañarse con el fin de suavizarla y hacer que el cuerpo se sienta más fresco.

“Pruebe con antihistamínicos de venta libre como difenhidramina (Benadryl), pero sea consciente de los posibles efectos secundarios, como la somnolencia”, agrega la enciclopedia virtual, que también recomienda el uso de hidrocortisona en las zonas donde los pacientes sienten picazón.

Así mismo, advierte que si bien algunos profesionales médicos optan por recetarles medicamentos antivirales a sus pacientes, estos no se les administran a los niños que no presentan síntomas graves.

La varicela puede tratarse con algunos medicamentos antivirales, aunque no generalmente no se usan en niños que tienen síntomas leves. - Foto: Getty Images

Eso sí, señala que es clave que este tratamiento se inicie tan pronto como ha iniciado el brote para garantizar que será suficientemente efectivo.

“Los medicamentos antivirales pueden ser muy importantes para aquellas personas que tienen afecciones cutáneas (como eccema o una quemadura de sol reciente), afecciones pulmonares (como el asma) o que han tomado esteroides recientemente”, concluye MedlinePlus.