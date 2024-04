Invima alerta por estos productos que son vendidos en sitios web sin registro sanitario; pueden causar graves efectos

“Es pertinente indicar que los productos Creatine Raw e Iron Nutrition no corresponden a ningún producto autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, toda vez que no cumplen con la normatividad vigente, el decreto 3249 de 2006, por el cual se reglamenta la fabricación, comercialización, envase, rotulado o etiquetado, régimen de registro sanitario, de control de calidad, de vigilancia sanitaria y control sanitario de los suplementos dietarios”, indicó.

De igual manera, según la autoridad sanitaria, al ser productos que no se encuentran avalados, se desconoce la presencia de sustancias no declaradas que pueden poner en riesgo la salud de los consumidores.

| Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

Una de las hipótesis de la presencia de esta bacteria -según el Invima- podría ser por un medicamento. | Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

De acuerdo con la entidad, estos productos no se encuentran “amparados bajo un registro sanitario emitido por la autoridad competente en la categoría de medicamentos y/o productos fitoterapéuticos, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal”.

La entidad sanitaria subrayó en el comunicado que, al no tener registro sanitario, estos productos pueden poner en riesgo la salud de los colombianos. “Estos productos no cuentan con registro sanitario vigente a la fecha, por lo tanto, se desconoce su contenido y no han sido evaluados en aspectos de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores”, sostuvo.