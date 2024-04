La ciencia revela efectivo método para quitar el deseo de consumir azúcar

Como parte de este proceso, el páncreas produce insulina, una hormona que se encarga de permitir el paso del azúcar de la sangre a las células para que estas la conviertan en energía. Si este órgano no produce la cantidad suficiente de esta hormona o no la usa de manera adecuada, el azúcar se queda en la sangre generando complicaciones de salud.

“No sorprende que a muchas personas se nos antojen los dulces”, dice Anne Alexander, autora del libro The Sugar Smart Diet y es clave ingerirlo pero se requiere moderar su consumo. De acuerdo con una investigación titulada “ The impact of sugar consumption on behaviors”, comer azúcar se relaciona con el deseo de mitigar algunas emociones, como el estrés. Además, concluye que si se deja avanzar puede convertirse en una adicción y traer consecuencias negativas para la salud.

Otras formas de hacerle frente a las ganas de comer azúcar

Por último, aunque suena sencillo, en ocasiones no lo es y una de las formas fáciles de evitar el consumo de productos ricos en azúcar es no tenerlos en casa, según el psicólogo Evan Forman, director del Center for Weight, Eating and Lifestyle Science de la Universidad de Drexel. En caso de tenerlos, lo ideal es ponerlos en lugares poco accesibles y, en cambio, tener a la mano refrigerios más saludables, como frutas y nueces. Si no se ven los productos, el cerebro no insistirá en que se consuman y es una buena forma de evitarlos e incluirlos en la dieta.