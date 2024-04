Diabetes: así se afectan los niveles de azúcar en la sangre cuando una persona fuma

El azúcar en la sangre es controlado por la insulina, una hormona producida por el páncreas que ayuda a que el mencionado componente entre en las células para ser utilizado como energía. Cuando una persona tiene diabetes, su cuerpo no produce insulina, no genera la cantidad suficiente de la misma o no la usa correctamente, por lo que la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células.