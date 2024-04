No solo diabetes: las enfermedades que se evitan dejando el consumo de azúcar por completo

El azúcar es un ingrediente que ha formado parte de la alimentación de las personas desde hace millones de años. Sin embargo, su consumo excesivo puede derivar en diversas complicaciones de salud. Muchas de las afecciones que se enfrentan son generadas por niveles elevados de esta sustancia en el cuerpo y es por ello que no solo se habla de sus efectos en el desarrollo de la diabetes.

Diabetes

Obesidad

Enfermedades cardiovasculares

Cáncer

Bajarle al azúcar también ayudaría a prevenir el desarrollo de cáncer. De acuerdo con American Society of Clinical Oncology los estudios han demostrado que comer azúcar con moderación como parte de una dieta saludable no provoca cáncer. Sin embargo, consumir esta sustancia en exceso puede contribuir a un patrón alimentario no saludable u obesidad, que es un factor de riesgo para el desarrollo de la mencionada enfermedad.