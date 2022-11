La reinfección por la covid-19 y la historia del presentador colombiano que ha tenido tres veces el virus

Matheo Gelves, vive entre el set de noticias, espacios de entretenimiento y entrenamiento, principalmente. Contó para SEMANA que hace unos días se recuperó de la covid-19, enfermedad que varias veces, durante los últimos tres años, lo ha obligado a estar aislado.

“Cada una ha sido distinta. La primera fue la más fuerte, cuando recién había llegado el virus a Colombia. Fueron casi cuatro días en cama. Yo me paraba y se me iban las luces, como si me fuera a desmayar, con corrientazos como en la médula. La segunda me dio en 2021. Me contagié en el trabajo, como la primera vez. Fue leve, casi que asintomático, pero me di cuenta por una prueba rutinaria en el canal”, relató.

“Pero la tercera vez me dio similar a la primera vez, y aunque los síntomas no fueron iguales, estuve dos o tres días en cama. Con dolor articular, algunas noches, fiebre y escalofríos, como que sudaba mucho en las noches y aunque no se marcaba en el termómetro, yo si sentía fiebre”, añadió.

Y es que el caso del periodista de RTVC Noticias, como analizó en su momento el médico infectólogo de la Clínica Medellín, Miguel Pinzón, puede darse en más personas

“Cuando un paciente se infecta, hay altas probabilidades de que el cuerpo produzca anticuerpos, en especial si el virus fue grave y estuvo hospitalizado o intubado. Estos anticuerpos protegen, pero no quiere decir que no se reinfecte, sino que si vuelve a contagiarse es probable que no sea algo tan severo”.

Además, sostuvo que a pesar de ello, el problema es que muchos pacientes, entre el 10 % y el 20 %, no generan anticuerpos, sobre todo cuando la enfermedad es leve o asintomática, “y si los generan, estos desaparecen al poco tiempo, incluso al mes o a los dos meses.

De hecho, es en estos pacientes que cuando se reinfectan la enfermedad les da más fuerte que la primera vez… No es usual que un paciente se reinfecte en los primeros tres meses después de tener el virus, pero sí podría pasar. Por eso es clave la vacunación, para reforzar su sistema inmunológico, haya o no tenido la covid-19″.

Cuenta Matheo también, como han reportado muchas otras personas que se han recuperado del virus, que quedan varias secuelas.

“Como consecuencias secundarias fatiga un poco, cuando haces las actividades comunes te cansas más rápido de lo normal y la última vez quedé con un dolor de cabeza”, explica.

A ese grupo de secuelas se les ha llamado Covid prolongado y síndrome poscovid. Técnicamente en el país las EPS tienen lineamientos para atender a las personas que se acerquen con esta sintomatología y comenzar y hacer el seguimiento o terapias necesarias.

Han aumentado los casos en Colombia

El más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud confirmó 2.112 nuevos casos de covid-19. En comparación a la semana pasada, hay un incremento de 814 casos. Y aunque esta cifra parece menor frente a lo informado en los momentos más críticos de la pandemia, se evidencia que desde finales de octubre los casos han ido aumentando.

También se tiene en cuenta otro indicador, el de la positividad. Esta cifra señala cuántas de las pruebas tomadas son positivas. Un rango normal y recomendado es que sea el 5%. Pero dicha cifra ha variado.

“La positividad de Covid 19 ha venido aumentando en el país. A la tercera semana estaba en 16%. Subió casi en 10 puntos. Esto se debe a las oleadas de una transición de pandemia a endemia y también y sobre todo a las subvariantes de Ómicron que pueden ser más transmisibles”, explicó a SEMANA el epidemiólogo Luis Jorge Hernández.

“Esto indica que no hay que bajar la guardia. Usar tapabocas en sitios de aglomeración, cuando la persona se sienta insegura, usar tapabocas. Espacios ventilados y vacunación. Y el gobierno nacional considerar vacunas de segunda generación en este momento”, insiste.

Ponerse al día con el esquema de vacunación

El epidemiólogo Carlos Álvarez explicó a SEMANA, según la edad, cuántas dosis tendría que haberse recibido.

“Para las personas mayores de 18 años, cuatro dosis, de esas dos dosis de refuerzos. Los adolescentes entre 12 y 17 años deben tener tres dosis y con prescripción médica una cuarta dosis. Entre 3 a 11 años los niños deberían tener dos dosis”, sostuvo.

También recordó que “las nuevas variantes que están circulando, a pesar de evadir parcialmente las defensas de que se generan con la vacuna, con el refuerzo se aumenta la protección, protegiendo de las reinfecciones y los efectos a largo plazo, como los del Covid prolongado”.

¿Dónde vacunarse?

Para el caso de Bogotá, a diario la SecretarÍa de Salud publica los puntos de vacunación disponibles. Son alrededor de 24 sitios, en su mayoría centros comerciales donde se podrá acceder al biológico.

Para el resto del país, la vacuna se consigue en los puntos tradicionales o los del Programa Ampliado de Inmnunización, PAI, donde también se aplican biológicos contra más de 20 enfermedades.