Médicos y pacientes hicieron sentir su voz en las calles este 21 de abril: “Petro debe parar ya este desastre de la salud”

Razones no faltaban: un proyecto de reforma de la salud impulsado por Gobierno nacional, que hundió en la Comisión VII del Senado el pasado 3 de abril, pero que el presidente Petro quiere revivir en el próximo periodo legislativo; la intervención forzosa administrativa de tres grandes EPS —Sanitas, Nueva EPS y S.O.S—, y una grave crisis financiera que tiene al sistema como un paciente en cuidados intensivos.

A esto se suma una progresiva escasez de medicamentos, varios de ellos destinados al tratamientos de enfermedades graves y de alto costo. Se trata de fármacos para tratar enfermedades que son diagnosticadas casi a diario en el país. Por ejemplo, para el cáncer no hay en este momento Cladribina, Dorzolamida, Epirubicina polvo, R-L Asparaginasa. Para la diabetes hay desabastecimiento de Metformina y Glibenclamida, además de un riesgo alto de que se acabe la insulina (humana), como lo denunció SEMANA .

Carlos Valdivieso, del Colegio Médico de Antioquia, sostiene que salió a marchar este domingo pues considera que, si bien el sistema de salud requiere una reforma, “no queremos la del Gobierno nacional, ya que envía el manejo de los recursos del sistema al Adres, que es una entidad política. Y eso puede conllevar a una mayor corrupción y un clientelismo político que no queremos para el sistema”, sostiene el médico.

Para Valdivieso, es preocupante el hecho de que el Gobierno de Gustavo Petro “pretende derrumbar el sistema de salud. Y para ello ha usado la estrategia de no hacer los pagos debidos a los diferentes prestadores, sobre todo en lo que tiene que ver con los presupuestos máximos, es decir, aquellas atenciones en salud que no hacen parte del plan básico de salud. De esta manera, ha destruido financieramente a las EPS y, en consecuencia, las IPS tampoco han recibido los pagos, de tal manera que hay muchísimos profesionales de la salud que no han recibido el pago por los servicios que han prestado en diferentes instituciones pues estas se encuentran en una situación muy precaria”.