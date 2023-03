Ministra Carolina Corcho confirmó que habló con Nicolás Petro, pero negó que acordaran prebendas

La ministra de Salud, Carolina Corcho, confirmó a través de su cuenta de Twitter que ha entablado conversaciones con el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, después de que se conocieran las explosivas declaraciones de la expareja del diputado, Day Vásquez.

Según los chats que fueron revelados por SEMANA y que mostraban las conversaciones que tenían Vásquez y el hijo del presidente, este último había sostenido varias reuniones con miembros del gabinete ministerial.

“Deja de reunirte con ministros y demás (…). Párale a eso, le van a mandar una carta a tu papá, (…) te falta mucho por aprender”, le decía Vásquez en una de las conversaciones. La mujer incluso le pedía que no hablara de puestos, ni de plata en esas reuniones, algo que Nicolás Petro negaba.

Entre otros personajes que aparecieron mencionados en los chats de la pareja estaban figuras como el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, Hildebrando Vélez, el papá de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque, y la ministra de Salud, Carolina Corcho.

Ante esta polémica, la jefa de la cartera de salud salió a confirmar que, en efecto, se había reunido con Nicolás Petro, como lo ha hecho con varios líderes políticos y miembros de distintas corporaciones legislativas. No obstante, negó que en estas reuniones se tocarán temas relacionados con cargos o contratación pública.

La ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, reconoció que dialogó con el hijo del presidente Petro, pero señaló que no trataron temas de contratación ni prebendas durante sus conversaciones. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

“Hemos conversado con Nicolás Petro, como se ha hecho con congresistas, diputados, ciudadanos y diversos representantes de organizaciones sociales, gremiales y políticas. En estas reuniones no se habló ni acordó nada de contratos, puestos ni prebendas”, fue la explicación que dio la ministra Corcho.

Su aparición en los chats ha causado revuelo y le ha valido varias críticas por parte de la oposición, que le ha pedido mayor claridad sobre esas reuniones.

La conversación sobre los “cupos” con el ministro del Interior

Entre los chats que conoció SEMANA hay una conversación que tuvieron Vásquez y Nicolás Petro en noviembre del año pasado. Allí el hijo del presidente hace referencia a una reunión que iba a tener con el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Este es un aparte de la conversación:

Day Vásquez: ¿Tú cuándo viajas?

Nicolás Petro: El lunes.

Day Vásquez: ¿A qué hora?

Nicolás Petro: Estoy esperando que me confirmen dos reuniones.

Nicolás Petro: Prada y la ministra de Deporte y DPS (Departamento de Prosperidad Social).

Vale decir que esta reunión se habría dado el 27 de noviembre del año pasado.

El ministro del Interior Alfonso Prada señaló que nunca tuvo una conversación sobre "cupos" con Nicolás Petro. - Foto: Semana

Nicolás Petro: ¿Tienes a algún abogado que quieras ayudar?

Nicolás Petro: Eso sí, se tendría que venir para acá.

Nicolás Petro: Prada me dio unos cupos.

Nicolás Petro: Me dio 10 cupos.

Nicolás Petro: 3 los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y 5 para el tema político de Barranquilla.

Nicolás Petro: Amor, el abogado, ya me están pidiendo eso.

Day Vásquez: Es que no sé quién.

Day Vásquez: No se me viene nadie a la mente.

Day Vásquez: La única es Laura.

Nicolás Petro: Amor, al que sea.

Nicolás Petro: No importa, para no perder el espacio.

Day Vásquez: Ya le dije a ella.

Nicolás Petro: Ya Máximo me va a enviar 5, tengo 3 de Ciénaga, el de mi mamá que es el marido de mi prima Sibila, y el tuyo que sería Laura.

Nicolás Petro: Necesito la hoja de vida.

Day Vásquez: También está una tía de Maira.

Nicolás Petro: ???

Day Vásquez: Que es abogada.

Nicolás Petro: Tú decides, amor.

Nicolás Petro: Entre el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.

Nicolás Petro: ¿Qué los van a poner hacer? No sé.

Day Vásquez: Bueno.

Day Vásquez: hoja de vida laura 2022 (1) (1) (1).pdf •

Nicolás Petro: Bueno, hoy envío eso, debe estar pendiente cuando la llamen.

Day Vásquez: Bueno.

Nicolás Petro: A la tía de Mayra la metemos en la Supernotariado y Registro, que estoy seguro de que ahí me van a pedir más abogados.

Las conversaciones provocaron un gran remezón en la opinión pública y pusieron a varios de los ministros del Gobierno nacional a dar explicaciones.

Day Vásquez hablaba con su entonces esposo sobre cómo conseguir abogados para no perder esos espacios. - Foto: SEMANA

El ministro Prada, por ejemplo, señaló que desconoce a qué se refiere Nicolás Petro con los “cupos” que le mencionaba a su expareja en las conversaciones que tuvieron el año pasado.

“Entiendo que hay unos chats privados, en que Nicolás dice a su exesposa que yo le di diez cupos, pero no dice de qué. Yo conocí a Nicolás en la campaña, recuerden que yo fui jefe de debate. Nicolás trabajó allá y me acompañó en distintos escenarios. Mi relación con él, es solamente en ese nivel: verlo como uno de los dirigentes del Atlántico. Jamás hemos hablado de cupos de nada, porque en mi lenguaje no existe esa palabra. Habría que ver en el marco de esa conversación qué quiso decir. No sé a qué se refiere. No voy a especular”, explicó el ministro Prada durante una intervención que hizo este 6 de marzo.