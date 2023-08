“No puede ser posible”: exministro de Salud, Fernando Ruiz, pide explicaciones a Francia Márquez por exigir ambulancia en Cali

“No puede ser posible. La vicepresidenta debe aclarar. No se puede afectar la salud de millones de caleños por una persona, no importa la dignidad que ostente” , escribió a través de su cuenta de Twitter el exministro Ruiz, quien ha sido un fuerte crítico del manejo que le ha dado el actual Gobierno al sistema de salud y a su proyecto para reformarlo, que aún se discute en el Congreso.

Ruiz, además, explicó que en la actualidad en territorio colombiano las normas contemplan que el único ciudadano que tiene una ambulancia particular “a su servicio” es el presidente de la República.

El exfuncionario, sin embargo, no fue el único que criticó a la vicepresidenta por cuenta de la denuncia, revelada por SEMANA . La organización sin ánimo de lucro Pacientes Colombia también cuestionó con fuerza a Francia Márquez.

“Tal vez usted no lo sabe, el servicio de ambulancia es para pacientes en condiciones críticas, si es el caso de su familia, bien, si no, debe respetar el turno” , advirtió la organización también a través de su cuenta de Twitter. Y agregó que el Gobierno nacional “se raja” en materia de salud.

“Cada semana nos pide una ambulancia medicalizada para el fin de semana, con el fin de que la acompañen en todos sus traslados sin pagar un peso. He visto entrar a colaboradores de la vicepresidenta, exigiendo que se les otorgue. No puede ser que a ella no le importe la salud en Cali y bloquee una de las siete ambulancias que tenemos”, le dijo a SEMANA una persona enterada de la situación que pidió reserva de su identidad.