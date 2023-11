“No pueden seguir mintiéndole a la opinión pública”: ministro de Salud a EPS Sanitas

“Quedé sorprendido al ver una deuda por más de 382.000 millones de pesos en ese momento. Hace mes y medio solicité a la Superintendencia de Salud mediar para lograr acuerdos de pago con Cruz Verde y ellos se comprometieron a realizarlos. Nosotros no le debemos nada, todo lo que tiene que ver con UPC y los presupuestos máximos de 2023″, afirmó el ministro en diálogo con integrantes de 6AM Hoy x Hoy, de Caracol Radio.

el ministro dice que si el Suministro de medicamentos de Cruz Verde a la EPS Sanitas no se hace, deben buscar otro proveedor | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El jefe de esta cartera indicó que “la Adres ha pagado a Sanitas 7.8 billones de pesos (para más de 5.8 millones de afiliados que tiene la EPS) […] si hay un proveedor que no les va a suministrar unos medicamentos, deberían buscar otro, porque (Sanitas) tienen la misión de cumplir con su misión de atender a cada uno de sus usuarios”.

Asimismo, sostuvo que revisó los balances de Sanitas y la integración vertical de esta EPS (en 2022), y encontraron que “las clínicas están dando utilidades por encima de los 230.000 millones de pesos”, además, al parecer, “a otras clínicas y proveedores no les están pagando como debería ser”.

“Estamos al día, ellos no pueden seguir mintiéndole a la opinión pública. Vamos a tener que denunciarlos si dicen que no les hemos pagado todo lo que corresponde a UPC y presupuestos máximos. Ellos se están escondiendo sobre la base y es una total mentira. No queremos escalar a otro nivel, hemos buscado conciliación con las EPS y cuando tengas deudas se intervienen para buscar una solución”, aseguró de manera enfática.