Presidente Petro se metió hasta con los cajeros electrónicos en su discurso en la Plaza de Bolívar

De igual manera, señaló el jefe de Estado, “la reforma educativa es que los jóvenes puedan entrar a la universidad y que la educación sea un derecho y no un privilegio. Y la reforma pensional es sencilla: busca que el viejito y la viejita puedan tener un plato de sopa y un sitio de vivienda digna donde no mueran en soledad”.

Cuando defendió la reforma a la salud, que tanta controversia nacional ha desatado, incluso la renuncia de la ministra Carolina Corcho, el presidente Gustavo Petro terminó comparando la iniciativa con los cajeros electrónicos. “Nuestro sistema de salud está concentrado tal cual están concentrados los cajeros electrónicos, los que dan plata. En el sur no hay muchos cajeros electrónicos, aquí en Bogotá. Y si nos vamos al Pacífico no encontramos ninguno. Y si nos vamos al Chocó es muy difícil que encontremos uno. Igual los hospitales. Los hospitales están ubicados, las clínicas, donde están los cajeros electrónicos, es decir, donde está el dinero. Allí donde no está el dinero no hay hospital que sirva, no hay clínica que sirva. Eso es lo que queremos cambiar en la reforma a la salud”, señaló el jefe de Estado.