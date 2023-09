Gustavo Petro mencionó a Shakira en su discurso en la plaza de Bolívar y elogió la canción ‘El jefe’: “Dio en el clavo”

Frente a miles de ciudadanos en Bogotá, que no solo marcharon por la vida, sino para apoyar su Gobierno, el presidente expresó:

“Tenemos que cambiar y transformar la sociedad para que podamos vivir, así de simple. Poder vivir en Colombia significa cambiar una serie de normas, de leyes, de maneras de entender las cosas. De la exclusión, de la desigualdad, de la injusticia. Cuando hablamos de la reforma laboral, como dice Shakira en su última canción, que dio en el clavo, lo que queremos es que no haya explotación, que no haya acoso”.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que el jefe de Estado alude a Shakira para referirse a la reforma laboral. Tres días atrás, en su cuenta en X, publicó la canción El jefe , interpretada por la colombiana junto a Fuerza Regida, y escribió:

La canción de Shakira que le está dando la vuelta al mundo

A diferencia de sus más recientes éxitos, en El Jefe Shakira no hizo ninguna referencia específica a la ruptura amorosa con Gerard Piqué, sino a que a través de un “punk mexicano”, como ella describe la canción, criticó la desigualdad social y la explotación laboral.

“Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes Benz, me tiene de recluta, el muy hijo de p***. Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa’ ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario”, dice un apartado de la canción.